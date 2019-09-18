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Общество

Штрафы за нарушение требований благоустройства в Нижегородской области вырастут в два раза с начала 2020 года

26 сентября 2019 18:19  [92] Общество

Штрафы за нарушение требований благоустройства в Нижегородской области вырастут в два раза с начала 2020 года. На заседании 26 сентября 2019 года депутаты рассмотрели проект изменений в КоАП. Проект закона внесен губернатором и поддержан профильным комитетом разработан на основании обращения главы города Нижнего Новгорода Владимира Панова.

Изначально предлагалось, изменения в закон вступят в силу с 1 января 2021 года, но из-за подготовки в 800-летию Нижнего Новгорода было принято решение перенести срок на 1 января 2020 года.

По мнению разработчиков закона, в преддверии подготовки города Нижнего Новгорода к празднованию 800-летия, вопрос о повышении эффективности профилактики совершения административных правонарушений по благоустройству становится все более актуальным.

Например, нарушение требований к надлежащему состоянию и содержанию объектов, установленных нормативными правовыми актами области и (или) муниципальными правовыми актами в сфере обеспечения чистоты и порядка, благоустройства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 2-3 тысячи рублей; на должностных лиц 3-7 тысяч рублей; на юридических лиц 10-20 тысяч рублей. Согласно изменениям, штрафы повысят: на должностных лиц 4-8 тысяч рублей; на юридических лиц 20-40 тысяч рублей.

В настоящее время нарушение правил содержания зеленых насаждений, установленных органами местного самоуправления, повреждение деревьев, кустарников, газонов и цветников влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 1-3 тысяч рублей; на должностных лиц 2-7 тысяч рублей; на юридических лиц 10-20 тысяч рублей.

С 1 января 2020 года нарушения по данным составам повлекут штраф на граждан 2-3 тысячи рублей; на должностных лиц 4-8 тысяч рублей; на юридических лиц 20-40 тысяч рублей.

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