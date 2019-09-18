Предприятия Нижегородской области одними из первых в стране получили сертификаты НСС на новые ГОСТы Бизнес

Фото: ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области

Как сообщает пресс-служба главы региона, с 1 сентября 2019 года в России вступили в силу новые ГОСТы для хлебобулочных изделий из ржаной и пшеничной муки. Предприятия Нижегородской области одними из первых в стране получили сертификаты соответствия Национальной системы сертификации (НСС) на новые ГОСТы.

Директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов вручил генеральному директору компании "Сормовский хлеб" Галине Пляскиной новые сертификаты 26 сентября 2019 года.

"Национальная система сертификации – федеральный проект Росстандарта, в рамках которого предприятия добровольно подтверждают качество выпускаемой продукции требованиям национальных стандартов. Нижегородская область одной из первых вошла в проект в 2016 году, в регионе первые заявки на участие подали нижегородские хлебопеки. Это 8 нижегородских предприятий и более 100 наименований продукций", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В 2019 году подписано соглашение между Росстандартом и правительством Нижегородской области о развитии НСС в регионе. Всего на сегодняшний день 2045 записей в реестре проекта, 419 из них – продукция нижегородских предприятий. "Это лучший результат в стране", - добавил губернатор.

"Сертификаты соответствия НСС первой из региональных хлебозаводов получила компания "Сормовский хлеб". Предприятие прошло сертификацию на соответствие новым ГОСТам и уже выпускает продукцию по новым требованиям", - отметил Денис Миронов.

Прежние стандарты разрешали добавлять в хлеб муку общего назначения. Новые ГОСТы (ГОСТ 31805-2018 "Изделия хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические условия" и ГОСТ 31807-2018 "Изделия хлебобулочные из ржаной хлебопекарной и смеси ржаной и пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические условия") предписывают использовать не муку общего назначения, а хлебопекарную муку, показатель клейковины которой выше.

"Мы и до этого работали с высококачественной мукой. Новые стандарты не изменили нашу работу, но необходимо было подтвердить качество нашей продукции, что мы и сделали. Сегодня более половины наименований продукции, которая выпускается заводом, входит в реестр НСС. Добровольная сертификация позволяет нам быть конкурентоспособными", - добавила Галина Пляскина.