Icon: лечение кариеса без боли и бормашины

Кариес – пожалуй, самое распространение заболевание ротовой полости, характеризуется оно появление темных пятен на эмали зубов. Главной причиной появления заболевания являются бактерии, которые активно размножаются в процесс гниения остатков пищи.

Первыми признаками появления заболевания являются темные пятна поверхности зуба. Бактерии сначала поражают эмаль делая ее рыхлой и слабой и со временем проникают внутрь зуба. На определенных стадиях заболевания возможно его вылечить без применения бормашины.

Современные клиники, такие как premiumsmile.ru для лечения кариеса применяют технологию Icon, что позволяет обойтись без препарирования.

Так как главной причиной образования кариеса являются бактерии, то на борьбу с ними и направленна технология, точнее применяется специальный полимерный состав. Он прекращает размножение бактерий и заполняет уже образовавшиеся кариозные полости, при этом эмаль зуба становится прочнее.

Стоит отметить, что чем раньше вы обратитесь к стоматологу, тем легче будет справиться с болезнью, поэтому возьмите за основу регулярное посещение стоматологического кабинета. Технология Icon эффективна только при начальных стадиях заболевания, при более тяжелых, когда бактерии проникли внутрь зуба, тогда без классического варианта лечения не обойтись. Кроме этого ухудшается состояние эмали, но намного меньше, чем с применением бормашины.

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