Сбербанк планирует запустить новый сервис

Сбербанк – крупнейшее кредитное учреждение на территории Российской Федерации, а пластиковые карточки этого банка имеют почти все граждане страны, правда сейчас появилась возможно отказать работодателю в выпуске карты и использовать банк по своему усмотрению. Отделения Сбербанка есть не только в каждом городе России, но и за пределами СНГ, и в ряде европейских стран, об этом можно прочитать здесь сайт-источник.

Стоит отметить, что Сбербанк постоянно следит за изменениями рынка и выпускает новые проекты. По информации большинства СМИ, сейчас банк разрабатывает проект по продаже автомобилей как новых, так и отечественных. Сейчас активно ведутся переговоры с главными игроками на этом рынке. Новое предложение будет совмещать в себе рекламную площадку, и возможность оформить автокредит не покидая сервиса. По имеющейся информации, объявления об автомобилях будут доступны в приложение «Сбербанк-онлайн», а отвечать за кредитование будет дочернее предприятие «Сетелем Банк», который уже много лет является лидером на рынке автокредитов.

Какие еще есть проекты?

Разрабатываемый проект не является чем-то новым в практике главного банка страны. Задумка с рынком автомобилей вытекает из уже реализованного и получившего большую популярность сервиса «ДомКлик». Этот сервис представляет собой большую онлайн-витрину, где можно узнать подробную информацию о недвижимости и оформить ипотеку прямо в приложение, при этом еще сразу оформить право собственности и все это в удаленном формате.

Еще одним проектом Сбербанка стал маркетплейс «Беру», над которым компания работала совместно с Яндекс. Стоит отметить, что российский банк владеет 75% процентами акций Яндекс Деньги. Этот проект относительно молодой, так как бета-версия сайта вышла чуть больше года назад, но уже сейчас на платформе появляется все больше новых магазинов и продавцов.

Кроме коммерческих предприятий, Сбербанк активно инвестирует в сферу образования и в 2018 году открыл «Школу 21». В ней могут получить практику люди, увлекающиеся IT-технологиями совершенно бесплатно, но для этого необходимо пройти конкурсный отбор.

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