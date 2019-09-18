Экологический праздник "Желудь" пройдет в Нижнем Новгороде 29 сентября Культура и отдых

Архитектурно-этнографический музей-заповедник "Щёлоковский хутор и общественная организация "Зеленый мир" приглашают нижегородцев в это воскресенье, 29 сентября 2019 года, на экологический праздник "Желудь". Начало в 13:00. Вход свободный.

В программе праздника выступление уличного театра "Бусё", экологические и народные игры, мастер-классы и экскурсии по экологической тропе "Марьина роща".

Адрес музея: архитектурно-этнографический музей-заповедник "Щёлоковский хутор", ул. Горбатовская, 41.

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