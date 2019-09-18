Очевидные и скрытые преимущества локализации и перевода

Современные экономические реалии и растущий рынок приводят к тому, что большинство компаний стараются завоевать иностранные рынки сбыта. Именно по этой причине большинство производителей делают документацию и веб-ресурсы на языке страны сбыта. Для грамотного составления всех документов и перевода собственного сайта иногда необходима помощь профессионалов, например, от бюро переводов Одесса.

Локализация рынка сбыта позволяет сделать вас более конкурентоспособным, особенно если ваши конкуренты уже это сделали. Конечно, можно обойтись только английским языком, который считается главным в бизнес-сообществе, но откровенно говоря главный для вас язык - тот на котором говорит ваш покупатель.

Минимизация рисков

Главной проблемой взаимодействия с иностранными производителями или продажей товаров за рубежом, является языковой барьер. Стоит отметить, что большинство государств требуют подготовки документов, договоров, актов исключительно на родном языке. Такой подход сведет к минимуму проблемных моментов и улучшит коммуникацию с зарубежными клиентами.

Кроме того, создание сайта на родном для покупателя языке снизит количество обращений в службу поддержки. Стоит отметить, что содержание службы поддержки за границей обходится дорого.

Репутация

В бизнесе большую роль играет репутация компании, а локализация рынка позволит получить дополнительную репутацию, что является очень важным, как на международном, так и на внутреннем рынке. На репутацию влияет и забота о клиенте, когда пользователь видит информацию на родном для себя языке, то он может испытывать больше доверия к компании и предоставляемым услугам.

Охват рынка

Любой бизнес завязан на создание товарооборота и когда потенциальных клиентов становится больше, то и продажи могут увеличиться в разы. Чтобы увеличить продажи необходимо либо начать продажи в новых странах, либо увеличить охват рынка в уже открытых странах. И в первом, и во втором случае, локализация рынка и разговор на одном языке с покупателем в большой степени приводят к улучшению взаимодействия между производителем и покупателем.

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