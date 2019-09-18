Как выбрать женскую обувь на осень?

Осень – это не только хмурая и дождливая погода, а еще яркие краски стремительно желтеющей листвы, яркое и не знойное солнце, поэтому самое время отправится в магазин за новым элементом в вашем гардеробе, чтобы встретить золотую осень в самых удобных сапожках.

женская обувь в Москве доступна как в офлайн так и онлайн-магазинах, но, несмотря на выбор способа покупки, необходимо руководствоваться одними и теми же правилами.

Главные критерии выбора

Проблема выбора женской обуви в осенний период заключается в очень широком выборе и в том, что обувь должна быть не слишком теплой, но и не допускать переохлаждения.

Материал



Первое, что предстоит сделать – определиться с материалом будущей обуви. Идеальным вариантом будет покупка обуви из натуральной кожи, при этом она может быть, как лакированной, так и с ворсинками: замша, нубук и т.д. Если в вашем регионе осенняя пора не отличается сильными перепадами погоды от плюс 16 до минус 10, то идеальным вариантом будет лакированная кожа, так как она пропускает маленькое количество холодного воздуха.

Обувь из нубука и замши более капризна и требует тщательного и правильного ухода, но при этом она очень красивая и теплая. Так как осенью часто идут дожди, то важно обратить внимание на качество и работу молнии. Она должна плотно прилегать к основанию подошвы и легко застегиваться.

Подошва

Для осенней обуви предпочтительнее обувь с мягкой подошвой, так как она более комфортна для ходьбы. Что касается каблуков, то стоит забыть про шпильки и купить обувь на среднем каблуке или подошве. Она будет смотреться столь же элегантно, но при этом при ходьбе не будет дискомфорта. Шпильки необходимы только для торжественных выходов, для повседневной жизни они не подойдут.

Качество

Хорошая обувь не может стоить дешево по определению, но в любом случае обращайте внимание на качество пошива. На обуви не должно быть следов клея, кривых швов, заломов, царапин и других изъянов. Кроме того, обувь должно быть удобной. Стоит отказаться от слишком узкой обуви, так как это приведет к образованию мозолей. Также вы не должны испытывать дискомфорт при ходьбе и когда надеваете или снимаете обувь.

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