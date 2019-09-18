Комплексное снабжение образовательных учреждений

Пожалуй, ни одно современное мероприятие или образовательное учреждение невозможно представить без применения проекционного оборудования. Его можно использовать для оформления сцены, показа клипов, видеофрагментов, слайдов, в общем для проведения качественного мероприятия или красочного обучения. Главным плюсом проекционного оборудования является красочность и наглядность предоставляемой информации, подробнее о видах оборудования поговорим в этой статье.

Виды проекционного оборудования

Все приборы делятся на три основные категории в зависимости от сферы их применения. Можно выделить домашнее, развлекательное и образовательное оборудование.

К домашним системам относят оборудование, предназначенное для проецирования изображения домашних кинотеатров или игр. Когда речь идет о сфере развлечения, то в первую очередь подразумеваются кинотеатры, тематические площадки или шоу-программы. Сейчас невозможно организовать красочную шоу-программу без использования подобного рода оборудования. При этом оно может воспроизводить как динамическое, так и статическое изображение.

Современные технологии применяются в большинстве современных школ и проекционное оборудование пришло на смену старым добрым диапроекторам. Также такое оборудование применяется для организации большинства мастер-классов или презентаций. Использование проекционного оборудования позволяет придать информации наглядный вил и соответственно улучшить её восприятие.

Кроме этого в сфере образования и бизнеса большую популярность получили интерактивные доски, которые позволяют пользователю вносить изменения в проецируемою информацию. Такая система применяется не только в школах, но в большинстве развлекательных центров.

Еще одним шагом в совершенствование техники, стала возможность получения проецируемого изображения при помощи беспроводного соединения или с использованием флеш-накопителей, что позволяет сделать систему более мобильной.

Большое распространение получили мультимедийные проекторы, которые могут работать автономно или подключаться к компьютеру.

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