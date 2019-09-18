Автоматизация учета в розничной торговле

В условиях большой конкуренции на рынке предприниматели, работающие в сфере розничной торговли, постоянно должны следить за изменениями спроса и предложения, чтобы оперативно реализовывать товары. Но в ручном режиме отследить все изменения очень сложно, особенно если речь идет о сети магазинов, в таком случае разумно доверить это программному обеспечению. Автоматизация торговли - это комплекс разработанных программ и мер, направленных на контроль и анализ всех операций и улучшение эффективности работы предприятия.

От внедрения новых методов контроля и работы выигрывает не только предприниматель, так как он существенно снижает себестоимость продукции, но и покупатель, который получает необходимый ему товар. В любом случае вы увидите, как эффективно меняется производительность и растет качество обслуживания персонала.

Стоит отметить, что переход на автоматизацию управления может преследовать разные цели, но в любом случае должен произойти рост доходности бизнеса за счет сокращения издержек и ошибок. Кроме того, система возьмет под контроль автоматизацию учета, что значительно ускорит этот процесс и опять же позволит избежать ошибок. Очень часто автоматизация учета – главная цель, которую преследуют предприниматели, так как получают полный контроль за движением товара от склада к покупателю.

Кроме этого, автоматизация учета позволяет сделать еще один очень важный шаг, который невозможен при ручном учете. Такая система позволяет контролировать товарные остатки и делать прогнозирование на основе показателей продажи. Это позволить оптимизировать работу склада и минимизировать потери от больших или наоборот маленьких партий товара. Анализ работы склада может существенно снизить транспортные расходы, а грамотное управление полочным пространством и товарном выкладки, может снизить риск появления просроченной продукции.

Есть печальная статистика, которая говорит, что примерно 70% предпринимателей в сфере розничной торговли несут большие убытки при ручном учете. Связано это с тем, что самостоятельно очень сложно определить оптимальное соотношение товарного запаса.

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