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Общество

Газета "Бор сегодня" стала одной из лучших на всероссийском форуме современной журналистики

27 сентября 2019 10:30  [62] Общество

Газета "Бор сегодня" стала одной из лучших на всероссийском форуме современной журналистики "Вся Россия 2019".

На закрытии фестиваля редакция муниципальной районной газеты "Бор сегодня" (Бор) заняла второе место в номинации "Дизайн".

По словам генерального директора "Борского информационного агентства" Светланы Куликовой (в состав агентства входит редакция газеты "Бор сегодня"), конкурировать с лучшими изданиями страны районной газете непросто и тем значимее эта награда.

"Безусловно, это заслуга всего редакционного коллектива и в особенности дизайнера Александра Варворкина и главного редактора Татьяны Христачевой", - рассказали победители.

Отметим, что в этой номинации конкурса приняло участие более двухсот газет.

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