Газета "Бор сегодня" стала одной из лучших на всероссийском форуме современной журналистики Общество

Газета "Бор сегодня" стала одной из лучших на всероссийском форуме современной журналистики "Вся Россия 2019".

На закрытии фестиваля редакция муниципальной районной газеты "Бор сегодня" (Бор) заняла второе место в номинации "Дизайн".

По словам генерального директора "Борского информационного агентства" Светланы Куликовой (в состав агентства входит редакция газеты "Бор сегодня"), конкурировать с лучшими изданиями страны районной газете непросто и тем значимее эта награда.

"Безусловно, это заслуга всего редакционного коллектива и в особенности дизайнера Александра Варворкина и главного редактора Татьяны Христачевой", - рассказали победители.

Отметим, что в этой номинации конкурса приняло участие более двухсот газет.