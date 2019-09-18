Газета "Бор сегодня" стала одной из лучших на всероссийском форуме современной журналистики "Вся Россия 2019".
На закрытии фестиваля редакция муниципальной районной газеты "Бор сегодня" (Бор) заняла второе место в номинации "Дизайн".
По словам генерального директора "Борского информационного агентства" Светланы Куликовой (в состав агентства входит редакция газеты "Бор сегодня"), конкурировать с лучшими изданиями страны районной газете непросто и тем значимее эта награда.
"Безусловно, это заслуга всего редакционного коллектива и в особенности дизайнера Александра Варворкина и главного редактора Татьяны Христачевой", - рассказали победители.
Отметим, что в этой номинации конкурса приняло участие более двухсот газет.
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