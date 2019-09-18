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Общество

Акция "Безопасность тепла" стартовала в школах Нижегородской области

27 сентября 2019 10:43  [54] Общество

В связи с началом отопительного сезона Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" проводит ежегодную информационно-профилактическую акцию "Безопасность тепла". Ее цель – обратить внимание детей и взрослых на необходимость соблюдения мер безопасности, которые позволяют избежать несчастных случаев при нахождении вблизи тепловых сетей и других объектов коммунального хозяйства.

В ходе отопительного сезона, когда температура теплоносителя максимально высокая, возможные инциденты представляют особую опасность. При этом чаще всего жертвами таких происшествий становятся дети и подростки. В рамках акции энергетики филиала проведут "уроки безопасности" для учащихся младших классов школ Дзержинска, Кстова и Кстовского района. В школы, где работают тепловые сети "Т Плюс", направлены соответствующие информационные материалы.

В целях предотвращения несчастных случаев энергетики призывают соблюдать меры безопасности при нахождении вблизи объектов системы теплоснабжения:

- при обнаружении незакрытых или поврежденных люков тепловых камер, колодцев, сильного парения из них, выхода воды на поверхность, проседания грунта либо обрушения дорожного покрытия не приближайтесь к поврежденным объектам и немедленно сообщите о случившемся в оперативно-диспетчерские службы;

- предупреждайте детей, находящихся или играющих вблизи технологических объектов коммунальных служб, об опасности для их жизни и здоровья.

Водителям автотранспортных средств следует избегать остановки автомобилей и автобусов на тепловых камерах, а также уделять повышенное внимание при движении близи ограждений мест производства земляных и ремонтных работ.

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