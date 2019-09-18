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Культура и отдых

"Для маленького человека очень важно, чтобы рядом находился мудрый наставник", - Евгений Лебедев

27 сентября 2019 10:57  [73] Культура и отдых

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил поздравление с Днем воспитателя и всех дошкольных работников, праздник отмечается ежегодно 27 сентября.

"Одни из самых теплых воспоминаний человека связаны с детством: школой, летними каникулами и детским садом. Детский сад – это огромный мир и первый коллектив для наших детей. Здесь находят друзей, познают мир, открывают много нового и интересного. Для маленького человека очень важно, чтобы рядом находился мудрый наставник – воспитатель, который "и учитель и хвалитель, и, конечно, утешитель, в общем, мамозаменитель и любитель навсегда!"

Хорошо, что в нашей стране, есть такой светлый, радостный и нужный для всех нас праздник - День воспитателя и всех дошкольных работников. Дата 27 сентября выбрана не случайно - в городе Санкт Петербурге 27 сентября 1863 года был открыт первый детский сад в России.

Дорогие воспитатели и все дошкольные работники! В ваших заботливых руках самое дорогое и главное в жизни – наши дети, ваше педагогическое мастерство превращает каждый день их пребывания в детском саду в день радости. Примите слова благодарности за свой нелегкий и такой важный труд", - отмечается в поздравлении.

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