Последние новости рубрики Политика
29 сентября 2019 09:57  [48] "Сама история нашего города неразрывно связана с развитием машиностроительного комплекса", - Дмитрий Барыкин
29 сентября 2019 09:48  [57] "Нижегородские машиностроительные предприятия не стоят на месте", - Евгений Лебедев
28 сентября 2019 09:46  [152] "Сейчас наша атомная отрасль является одной из передовых в мире", - Евгений Лебедев
27 сентября 2019 18:27  [255] ""Единая Россия" продолжит прямое общение с избирателями", - Дмитрий Кабайло
27 сентября 2019 17:32  [288] "Не надо питать иллюзий – досрочное голосование на выборах никто не отменит", - Владислав Егоров
27 сентября 2019 15:33  [532] Гия Эрадзе представил нового руководителя нижегородского цирка Алену Кирилову
27 сентября 2019 14:57  [244] "Интеллигенты идут в "Справедливую Россию"", - Татьяна Гриневич
27 сентября 2019 14:46  [433] "Сейчас человек с чемоданом денег может прийти и выиграть выборы", - Владислав Атмахов
27 сентября 2019 13:40  [220] Фракция ЛДПР в ЗС НО предложила законодательно запретить досрочное голосование на выборах
26 сентября 2019 18:46  [380] "Цифровые технологии являются инструментом достижения целей, обозначенных в Стратегии", - Глеб Никитин
Политика

"Нижегородские машиностроительные предприятия не стоят на месте", - Евгений Лебедев

29 сентября 2019 09:48  [57] Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил поздравление с Днем работника атомной промышленности, который отмечают ежегодно в последнее воскресенье сентября.

"Машиностроительная отрасль - это основа промышленности страны. Сейчас невозможно представить нашу жизнь без космических кораблей и спутников, самолетов, ядерных реакторов, подводных лодок, морских и речных судов, автомобилей, станков. Ежедневно высококвалифицированные специалисты машиностроительного комплекса своим упорным трудом обеспечивают развитие производства, что способствует стабильному функционированию важнейших направлений промышленности и прогрессу всех отраслей экономики.

В Нижегородской области расположены крупнейшие предприятия, продукция которых известна не только в России, но и далеко за ее пределами. Нижегородские машиностроительные предприятия не стоят на месте, год от года наращивают темпы и объемы производства, инвестируют средства в техническое перевооружение и реконструкцию, активно осваивают новые виды продукции, многие из которых являются инновационными.

В день профессионального праздника – слова благодарности всем работникам и ветеранам отрасли за добросовестный труд на благо региона и России", - отмечается в поздравлении.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
27 сентября 2019 16:43Премьера спектакля "Продавец дождя" в Нижегородском театре драмы им.Горького

Нижегородский государственный театр драмы им.Горького

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph