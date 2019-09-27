"Нижегородские машиностроительные предприятия не стоят на месте", - Евгений Лебедев Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил поздравление с Днем работника атомной промышленности, который отмечают ежегодно в последнее воскресенье сентября.

"Машиностроительная отрасль - это основа промышленности страны. Сейчас невозможно представить нашу жизнь без космических кораблей и спутников, самолетов, ядерных реакторов, подводных лодок, морских и речных судов, автомобилей, станков. Ежедневно высококвалифицированные специалисты машиностроительного комплекса своим упорным трудом обеспечивают развитие производства, что способствует стабильному функционированию важнейших направлений промышленности и прогрессу всех отраслей экономики.

В Нижегородской области расположены крупнейшие предприятия, продукция которых известна не только в России, но и далеко за ее пределами. Нижегородские машиностроительные предприятия не стоят на месте, год от года наращивают темпы и объемы производства, инвестируют средства в техническое перевооружение и реконструкцию, активно осваивают новые виды продукции, многие из которых являются инновационными.

В день профессионального праздника – слова благодарности всем работникам и ветеранам отрасли за добросовестный труд на благо региона и России", - отмечается в поздравлении.