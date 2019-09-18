Спецпоказ фильма "Тайна печати Дракона" прошел в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп"

Специальный закрытый показ фильма "Тайна печати Дракона" состоялся в Нижнем Новгороде в кинотеатре "Империя Грез" (ТРК "Небо") с участием актерского состава и его создателей. Об этом рассказали в пресс-службе кинокомпании "Союз Маринс Групп".

На показ приехали продюсер, российский и американский актер Игорь Жижикин и заслуженный артист России Алексей Огурцов. Перед началом показа состоялся пресс-подход к актерам, где они поделились своими впечатлениями о фильме.

"Получился красивый семейный фильм, думаю он будет очень интересен детям. В процессе съемок мы пытались понять китайский менталитет – как они мыслят, как принимают решения в той или иной ситуации, а им было интересно наблюдать за нами. Так что думаю мы научились многому друг у друга, и поэтому получилось гармоничное кино. Смотрите фильм! Надеюсь он вам понравится!" – сказал Игорь Жижикин.

"Спецэффекты завораживают, смотришь весь фильм на очень красивую картинку. Безусловно посоветую посмотреть этот фильм своим близким и знакомым. Отличный пример того, что появляется российское кино, именно то, которое будет интересно большинству наших соотечественников", - поделился впечатлениями о фильме министр образования Нижегородской области Сергей Злобин.



"Тайна печати дракона" – это российско-китайский полнометражный художественный фильм, который является сиквелом картины "Вий 3D", созданного кинокомпанией "Союз Маринс Групп", – лидера отечественного кинопроката 2014 года. Идея создания продолжения нашумевшей картины появилась в том же 2014 году, и сразу же, при участии основателя кинокомпании "Союз Маринс Групп" Александра Куликова, началась работа над реализацией нового проекта.

Фильм соответствует мировым стандартам по качеству изображения, звука, драматургии. В его создании принимала участие большая международная команда специалистов из Китая, США, Великобритании, Чехии, Болгарии и многих других стран. В ролях задействованы звезды мирового кино – Джеки Чан, Арнольд Шварцнеггер, Джейсон Флеминг, Чарльз Дэнс, российские артисты Анна Чурина, Павел Воля, Андрей Мерзликин, Алексей Огурцов, Игорь Жижикин и многие другие. Режиссером фильма выступил Олег Степченко, работавший в качестве сценариста, продюсера и режиссера на таких проектах, как "Вий 3D", "Эпоха расцвета. Начало", "Чужая куча", "Сматывай удочки".

Фильм "Тайна печати Дракона" стартовал во всех кинотеатрах страны 19 сентября. За минувшие выходные уже стал лидером российского проката, отметили в пресс-службе "Союз Маринс Групп".

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