"Нижегородский водоканал" отключил воду 95 злостным должникам Общество

Фото: АО "Нижегородский водоканал"

"Нижегородский водоканал" отключил воду 95 должникам в этом году. Как отметила начальник службы по подготовке документации и досудебной работе АО "Нижегородский водоканал" Наталья Палинина, отключение водоснабжения или водоотведения – это крайняя мера, которая применяется в отношении злостных неплательщиков.

"Период задолженности таких абонентов, как правило, составляет около одного года и более, отключение услуг проводится, когда остальные меры воздействия, такие как уведомления или судебная работа, не действуют", - рассказала Наталья Палинина.



Отключения воды АО "Нижегородский водоканал" проводит только в частном секторе, для многоквартирных домов применяется ограничение водоотведения. Процедура занимает, как правило, не более часа. Специалисты перекрывают вентиль на врезке с последующей опломбировкой запорной арматуры, тем самым прекращая возможность поступления воды в частный дом. Также быстро можно восстановить водоснабжение.

"В соответствии с действующим законодательством в случае поступления оплаты мы должны включить воду в течение двух суток, но, как правило, выезжаем в тот же день", - отмечает мастер водопроводного участка Вера Струбалина.

В 2019 году водоканал организовал 95 отключений, общий долг составил 700 тысяч рублей. Из них фактически были отключены 42 частных домовладения.

"В половине случаев АО "Нижегородский водоканал" идет навстречу жителям, например, когда должник оказался в трудной жизненной ситуации и временно не может погасить долг, либо в ходе отключения оказывается, что в доме должника проживает инвалид и другие ситуации. В таких случаях отключение водоснабжения не происходит. Если у должника нет возможности оплатить услуги предприятия, мы всех приглашаем в наш абонентский центр, где можно заключить соглашение о реструктуризации долга сроком на 6 месяцев или на 1 год для социально-незащищенных слоев населения и оплачивать долг частями", - подчеркнула Наталья Палинина.



В настоящее время сумма задолженности физических лиц перед АО "Нижегородский водоканал" составляет более 500 млн рублей. В текущем году сумма выросла на 9 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

АО "Нижегородский водоканал" призывает жителей города своевременно до 10 числа каждого месяца оплачивать счета за услуги водоснабжения и водоотведения.