Международный день пожилых людей отметят в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Ежегодно 1 октября отмечается международный день пожилых людей. Во всех районах Нижнего Новгорода пройдут мероприятия, посвященные этой важной дате.

Автозаводский район

1 октября в 17.00 в ДК "ГАЗ" состоится торжественное чествование автозаводцев "серебряного" возраста, в котором примет участие глава Автозаводского района Александр Нагин.

1 октября в 13.00 библиотека им. А.С. Макаренко (ул. Мончегорская, 11А, корп.3) приглашает людей пожилого возраста на праздничный вечер "В гармонии с возрастом". Сотрудники библиотеки вместе с воспитанниками детских учреждений района приготовили концерт "Все подарки – бабушке!", а также конкурсы, викторины и литературный час "Книги нашей молодости".

1 октября в 14.00 в библиотеке им. М.Ю. Лермонтова (пр. Бусыгина, 45А). пройдет ретро-встреча "Мы за чаем не скучаем!", на которой бабушки и дедушки смогут услышать любимые песни и мелодии прошлых лет, обсудить интересные новости за чаепитием.

2 октября в 13.00 библиотека им. В.В. Маяковского (ул. Комсомольская, 2) подготовила программу "Чтобы мир был добрее", на которую приглашает всех желающих. Гостей ждет презентация проекта "Неделя наивного искусства", а также мастер-класс "Подарки".

2 октября в 17.30 и 4 октября в 18.00 в детской школе искусств им. А.И. Хачатуряна (ул. Комсомольская, 10А) состоятся концерты, посвященные Дню пожилых людей.

6 октября в 14.00 Автозаводский парк приглашает на праздничную программу "А в сердце молодость поет!" Для зрителей выступят творческие коллективы города Нижнего Новгорода.

Канавинский район

1 октября в 12.00 в ЦРДБ им. А. Пешкова (Московское ш., 140) пройдет фестиваль "И с каждой осенью я расцветаю вновь…", в рамках которого пройдут: выставка-ярмарка хенд-мейд работ, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, развлекательная программа, выставка садово-огородных культур.

1 октября в 12.00 в библиотеке им. А.Н. Островского (ул. Тонкинская, 9) для ветеранов микрорайона "Гордеевский" состоится праздничный вечер "Мы славим возраст золотой".

1 октября в 15.00 учащиеся гимназии № 2 (ул. Мануфактурная, 16А) выступят для пожилых людей микрорайона "Ярмарка" на концерте "Нам года-не беда".

2 октября в 15.00 в библиотеке им. Ф.М. Достоевского (ул. Гороховецкая, 18А) пройдет вечер "Чуткие струны прожитых лет" при поддержке ТОС "Сортировочный".

3 октября в 11.00 в помещении ТОС микрорайона "Мещерское озеро I, II, III" (ул. Есенина, 13) пройдут соседские посиделки с чаепитием "Тепло души".

Ленинский район

30 сентября в 14.00 в библиотеке им. Декабристов (ул. Баумана, 52) для членов клуба "Зеленая лампа" пройдет музыкальная гостиная "Мелодии, что всей стране дарили веру", посвященная творчеству Александры Пахмутовой, а также викторин "А песни довольно одной…" и книжная выставка "Как молоды мы были".

2 октября в 14.00 в библиотеке им. А.А. Ахматовой (пр. Ленина, 91) для жителей микрорайона "Стройплощадка" и членов клуба "Собеседник" пройдет праздник "Кладовая мудрости". Для гостей выступят воспитанники детского клуба "Фантазия".

3 октября в 14.00 в помещении Совета территориального общественного самоуправления "Этна-2" и "Двигатель" пройдет сельскохозяйственная выставка-ярмарка "Дары осени". В завершении праздника состоится чаепитие, на которое жители принесут пироги и сладости собственного изготовления.

6 октября в 14.00 в библиотеке им. К.Г. Паустовского (ул. Грекова, 9) пройдут дружеские посиделки "Мудрость жизни, молодость души". Собравшиеся узнают об истории Международного дня пожилого человека и увидят литературно-музыкальную зарисовку "Золотая осень жизни".

Московский район

9 октября в 11.00 в ФОКе "Полет – НН" (ул.Чаадаева, 16А) состоится спортивный праздник "Возраст не помеха". В состязаниях примут участие семь команд нижегородцев "серебряного" возраста. Стартует мероприятие с разминки. Продолжится встреча интеллектуальной и спортивными эстафетами. Все участники получат сладкие призы.

С 1 по 3 октября в библиотеках района пройдут беседы и литературные встречи, концерты и дружеские посиделки, приуроченные ко Дню пожилого человека.

Нижегородский район

1 октября в 14.00 в библиотеке им. И.В. Мичурина (ул. Фруктовая, 9/3) пройдет мастерская "И руки ваши золотые для нас шедевры создают". Читательницы элегантного возраста поделятся секретами ведения домашнего хозяйства, ухода за садом и огородом, проведут занятия по рукоделию. Мероприятие пройдет при поддержке ТОС микрорайона "Усиловский".

2 октября в 13.00 в библиотеке им. А.П. Чехова (ул.М.Горького, 250) состоится литературно-музыкальная гостиная "Праздник осени – праздник души". Мероприятие откроется кратким экскурсом в историю появления праздника. Кроме того, читатели увидят электронную презентацию о модельере Надежде Ламановой.

2 октября в 14.00 в библиотеке им. Г.И. Успенского (ул. Ильинская, 14Б) для любителей искусства откроет свои двери театральная гостиная "Как приходит вдохновение?". Гостей вечера ждет встреча с заслуженным артистом РФ, одним из ведущих актеров ТЮЗа Евгением Калабановым. В его исполнении прозвучат стихи русских поэтов, отрывки из театральных постановок.

4 октября в 13.00 в библиотеке им. К.А. Тимирязева (ул. Яблоневая, 6) для читателей всех возрастов состоится праздничная программа "Споемте, друзья". Прозвучит рассказ об истории и традициях Международного дня пожилых людей. Мероприятие пройдет при поддержке ТОС микрорайона "Усиловский".

6 октября в 13.00 в библиотеке им. Н.А. Добролюбова (ул. Володарского, 13) пройдет праздничный вечер "Живите в радости до глубокой старости".

Приокский район

8 октября в 14.00 в Центре развития творчества "Созвездие" (пр. Гагарина, 41) пройдет районный конкурс "Неподвластна годам красота", посвященный Дню пожилых людей. В мероприятии примут участие приокчане в возрасте от 55 до 83 лет. Они расскажут о себе и покажут творческие номера. Кроме того, пожилые люди станцуют вальс с хореографами студии "Фианит".

Советский район

30 сентября в 12.00 в клубе "Факел" центра дополнительного образования "Золотой ключик" (ул. Маршала Малиновского, 9А) состоится акция "Дорогие мои..". Участники встречи смогут своими руками изготовить сувениры для ветеранов и людей с ограниченными возможностями.

1 октября в 11.00 в центре социальной защиты населения Советского района (пл. Советская, д. 1) состоится праздничное мероприятие "День добра и уважения". На мероприятие приглашено около 30 людей "серебряного" возраста, среди которых ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда, заслуженные учителя, врачи, работники учреждений культуры и спорта. Гостей ждет праздничная программа. Все участники получат памятные подарки.

1 октября в 13.00 в детском клубе им. Н. Маркина (ул. Надежды Сусловой, 22) состоится праздничное мероприятие "Пусть будет теплой осень жизни". Силами преподавателей клуба организован концерт эстрадных коллективов "Любавушка" и "Звенящие капельки". Гостей мероприятия с экрана поздравят знаменитые люди, актеры писатели, прозвучат стихи и песни. Всех гостей праздника ждут памятные призы и подарки.

4 октября в 17.00 в музыкальном училище им. М.А. Балакирева (ул. Бекетова, 5В) пройдет концерт, посвященный Международному дню пожилых людей. На мероприятие приглашено больше 100 жителей старшего поколения. В программе концерта хоровые и эстрадные номера. С праздником собравшихся поздравит глава администрации Советского района Владимир Исаев.

Сормовский район

1 октября в 11.00 в библиотеке им. М. В. Ломоносова (Планетная, 39) состоится открытие декады пожилого человека "Чтобы осень была золотой…". В программе: чествование ветеранов, праздничный концерт, выставка-ярмарка "Дары осени".

С 1 по 11 октября в МБУК ОДЦ "Надежда" (Котова, 2) пройдет выставка детского рисунка "Бабушка рядышком с дедушкой", а 2 октября в 16.00 для всех желающих пройдет "Голубой огонек. Самоварные задоринки".

3 октября в 16.00 в рамках акции "Чтобы осень была золотой…" в библиотеке им. Н.В. Гоголя (Светлоярская,7) пройдут народные посиделки "Мы за чаем не скучаем". Пожилых людей познакомят с традициями чаепития в разных странах и расскажут о целебных свойствах напитка. Кроме того, их ждут викторины и конкурсы. 4 октября в течение дня (время работы библиотеки: с 10.00 до 18.00) для взрослых читателей пройдут бесплатные занятия "Доступный Интернет". Сотрудники библиотеки расскажут о полезных сервисах в сети. И покажут, например, как записаться онлайн на прием в поликлинику и пользоваться порталом госуслуг.

9 октября в 16.00 в библиотеке им. П.И. Мельникова-Печерского (ул. Культуры, 111) для пожилых людей пройдет встреча с медицинским работником "Возраст требует действий. Самолечение: плюсы и минусы".