Фракция ЛДПР в ЗС НО предложила законодательно запретить досрочное голосование на выборах Политика

Фракция ЛДПР в Законодательном собрании Нижегородской области предложила законодательно запретить досрочное голосование на выборах. Об этом сообщил представитель партии, председатель комитета по экологии ЗС НО Владислав Атмахов на заседании эксперт-клуба "Комсомольской правды – Нижний Новгород" "ОколоКремля" 27 сентября 2019 года.

По его словам, накануне соответствующее письмо было подписано и отправлено на имя председателя Заксобрания Евгения Лебедева. Этот вопрос в ближайшее время будет рассматриваться на комитете по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту.

"На последних довыборах "досрочка" составила 26-27% – это просто безобразие. Причем объем проголосовавших по участкам значительно отличается. Это вызывает большие подозрения. Во многих регионах "досрочка" отсутствует, не должно быть ее и у нас", - пояснил он.