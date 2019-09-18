Два жителя Воскресенского района погибли предположительно от отравления угарным газом Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Два жителя Воскресенского района погибли предположительно от отравления угарным газом. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 27 сентября 2019 года, организована доследственная проверка по факту гибели на пожаре 73-летнего пенсионера и его 43-летней дочери в частном доме в д. Семенов Воскресенского района.

В ходе осмотра места происшествия установлен очаг возгорания – домовая печь. По предварительным данным причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Следователем СК назначены судебные медицинские экспертизы потерпевших, а также судебная пожарно-техническая экспертиза. Предварительная причина смерти обоих потерпевших отравление угарным газом. Проверка продолжается.