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Происшествия

Два жителя Воскресенского района погибли предположительно от отравления угарным газом

27 сентября 2019 14:35  [68] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Два жителя Воскресенского района погибли предположительно от отравления угарным газом. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 27 сентября 2019 года, организована доследственная проверка по факту гибели на пожаре 73-летнего пенсионера и его 43-летней дочери в частном доме в д. Семенов Воскресенского района.

В ходе осмотра места происшествия установлен очаг возгорания – домовая печь. По предварительным данным причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Следователем СК назначены судебные медицинские экспертизы потерпевших, а также судебная пожарно-техническая экспертиза. Предварительная причина смерти обоих потерпевших отравление угарным газом. Проверка продолжается.

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