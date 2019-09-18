Последние новости рубрики Общество
27 сентября 2019 15:47  [25] Финальный этап рекультивации начался на полигоне ТБО "Игумново" в Нижегородской области
27 сентября 2019 14:51  [88] Стоимость проезда в нижегородском метро не изменится до конца 2019 года
27 сентября 2019 14:42  [61] Жительница Дальнеконстантиновского района получила обещанное жилье спустя 5 лет
27 сентября 2019 14:24  [77] Подрядчик планирует завершить благоустройство сквера им.Жукова и Черного пруда в Нижнем Новгороде в ноябре
27 сентября 2019 12:19  [118] "Нижегородский водоканал" отключил воду 95 злостным должникам
27 сентября 2019 11:43  [146] "Ростелеком": нижегородцы предпочитают смотреть Wink на смартфонах
27 сентября 2019 11:32  [116] Сотрудников "Управдом-Центр" наградили за ликвидацию последствий взрыва на дзержинском "Кристалле"
27 сентября 2019 10:43  [101] Акция "Безопасность тепла" стартовала в школах Нижегородской области
27 сентября 2019 10:33  [120] "Воспитателям доверяют самое ценное и дорогое - малышей", - Денис Москвин
27 сентября 2019 10:30  [114] Газета "Бор сегодня" стала одной из лучших на всероссийском форуме современной журналистики
Общество

Жительница Дальнеконстантиновского района получила обещанное жилье спустя 5 лет

27 сентября 2019 14:42  [61] Общество

Жительница Дальнеконстантиновского района получила обещанное жилье спустя 5 лет. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 27 сентября 2019 года.

Установлено, что в 2014 году заявительница признана администрацией района нуждающейся в жилом помещении, как ребенок, оставшийся без попечения родителей. Однако, на момент проверки жилым помещением она фактически обеспечена не была.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района внесено представление главе администрации.

Представление прокурора рассмотрено и удовлетворено, жилищные права заявительницы восстановлены.

Девушке предоставлено благоустроенное жилое помещение в новом многоквартирном жилом доме в районном селе на ул. Молодежной.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph