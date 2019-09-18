Жительница Дальнеконстантиновского района получила обещанное жилье спустя 5 лет Общество

Жительница Дальнеконстантиновского района получила обещанное жилье спустя 5 лет. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 27 сентября 2019 года.

Установлено, что в 2014 году заявительница признана администрацией района нуждающейся в жилом помещении, как ребенок, оставшийся без попечения родителей. Однако, на момент проверки жилым помещением она фактически обеспечена не была.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района внесено представление главе администрации.

Представление прокурора рассмотрено и удовлетворено, жилищные права заявительницы восстановлены.

Девушке предоставлено благоустроенное жилое помещение в новом многоквартирном жилом доме в районном селе на ул. Молодежной.