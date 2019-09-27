"Сама история нашего города неразрывно связана с развитием машиностроительного комплекса", - Дмитрий Барыкин

Председатель Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин поздравил нижегородцев с Днем машиностроителя.
"Нижний Новгород по праву занимает одно из ключевых мест на карте российского машиностроения. Сама история нашего города неразрывно связана с развитием машиностроительного комплекса: вокруг крупных предприятий строились новые районы, население прирастало за счет инженеров и рабочих. А в годы Великой Отечественной войны горьковские заводы бросили все силы на нужды фронта и заслужили для нашего города звание кузницы Победы.
Выражаю слова благодарности всем нижегородским машиностроителям за ваш упорный и добросовестный труд. Самый главный его результат – это не только высококачественная продукция, которую знают и ценят в России и во всем мире, но и технологическое развитие страны. Стабильность экономики города, уверенность в завтрашнем дне и благополучие его жителей – тоже на вашем счету.
Самые теплые пожелания адресую ветеранам машиностроения. Как самые внимательные учителя и компетентные наставники, вы передали свои знания молодому поколению. И я уверен, что эти сотрудники тоже станут достойными продолжателями общего дела – создания лучших образцов техники.
Примите сердечные пожелания крепкого здоровья, оптимизма и профессиональных успехов!" – отмечается в поздравлении.
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