Нижегородская область может стать пилотным регионом по реализации программы ЗОЖ школьников Общество

Фото: Единая Россия

Нижегородская область может стать пилотным регионом по реализации комплексной программы по здоровому образу жизни школьников. Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".

В отделении пояснили, что об этом стало известно во время рабочего визита первого заместителя председателя комитета Государственной думы по образованию и науке, руководителя направления федерального партийного проекта "Здоровое будущее" Геннадия Онищенко 27 сентября 2019 года. С инициативой о запуске подобного проекта он обратился к секретарю Нижегородского регионального отделения "Единой России", депутату Государственной Думы Денису Москвину.

Презентация проекта прошла на базе одной из нижегородских школ. Как отметил Денис Москвин, реализация этого проекта значительно увеличит количество поклонников здорового образа жизни не только среди нижегородских школьников, но и среди их родителей.

"Старшеклассники станут проводниками правильных полезных идей не только среди младших ребят в школе, но и в своих семьях, среди родителей. И в этом смысле с точки зрения охвата, вовлеченности этот проект может стать очень эффективной практикой. На мой взгляд, самый важный результат, который мы можем получить – это огромное количество семей в Нижегородской области, где начнут задумываться о здоровом образе жизни и действовать в этом направлении", - сказал Денис Москвин.

По его словам, проект будет охватывать различные аспекты здорового образа жизни.

"Здесь речь и о здоровом питании, и правильном режиме дня, и о занятиях спортом и физкультурой. Здесь же и программа ГТО, которую мы очень активно сейчас развиваем на территории всей области, – то есть подход максимально комплексный", - пояснил он.

Реализовываться программа будет в рамках партпроекта "Здоровое будущее". Как рассказал депутат, в региональном отделении "Единой России" также проработают вопрос дополнительного стимулирования детей, которые станут активными участниками и победителями проекта.

Программа будет включать в себя три элемента: акцию "Здоровым быть здорово", пособие для школьников и программу повышения квалификации для учителей. Проект предусматривает комплексный подход к здоровью в сочетании с физической активностью. Также комплексность программы заключается в том, что в нее будут включены педагоги, родители и школьники.

Рабочую встречу по вопросу реализации программы с Геннадием Онищенко и Денисом Москвиным провел и заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов.

"Увеличение продолжительности жизни, повышение качества жизни населения региона - одна из приоритетных задач Стратегии развития Нижегородской области. Сохранение и укрепление здоровья детей – важнейшее условие достижения этой цели. Такие проекты, как "Сделаем вместе" оказывают большую помощь в пропаганде здорового образа жизни", - сказал Дмитрий Краснов.

В основу программы заложен положительный опыт движения "Сделаем вместе!". Два года подряд дети из Нижегородской области активно участвуют во всероссийских акциях этого движения. Только в этом году больше пяти тысяч старшеклассников из 49 общеобразовательных учреждений региона проходили несколько этапов конкурса "Здоровое питание - активное долголетие". Ребята проводили мастер-классы, круглые столы, устраивали диспуты, придумывали рассказы, снимали видеоролики о здоровом питании.

Как отметил Геннадий Онищенко, Нижегородская область рассматривается в числе приоритетных регионов для апробации программы, потому что здесь имеется большая научная база.

"Традиции нижегородской общеобразовательной школы известны по всей стране. Я думаю, это поможет во время реализации проекта. Это будет огромный опыт в такой актуальной области как продолжительность жизни, сохранении своего здоровья. Мы сейчас подводим итоги программы "Здоровое питание – активное долголетие". На следующий год наша цель будет более широкой. Не только изучать вопросы питания и их влияния на здоровье, а воспитание культуры здорового образа жизни", - заявил Геннадий Онищенко.

"Важно, что главными в этой связке выступают школьники. Взрослые ребята получают знания и активно доносят их младшеклассникам. Они будут проводить уроки в традиционном формате и различные мероприятия вне школы. А уже придя домой, рассказывать родителям, какой опыт они получили", - добавил он.

Также Нижегородская область рассматривается в качестве участника пилотного проекта по концепции создания цифровой платформы "Сделаем вместе" с целью самореализации молодежи и создания социальных лифтов.