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Общество

Нижегородка Елена Малышева примет участие в финальном этапе конкурса "Учитель-дефектолог России-2019"

28 сентября 2019 09:58  [79] Общество

Нижегородка Елена Малышева примет участие в финальном этапе конкурса "Учитель-дефектолог России-2019".

По данным регионального минобра, по итогам заочного федерального этапа в финал конкурса вышли 20 педагогов.

Среди них и учитель-дефектолог из Нижнего Новгорода, сотрудница детсада № 452 Елена Малышева.

Завершающая часть испытаний всероссийского конкурса будет проходить в Москве 2-3 октября.

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