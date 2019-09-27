Нижегородка Елена Малышева примет участие в финальном этапе конкурса "Учитель-дефектолог России-2019" Общество

Нижегородка Елена Малышева примет участие в финальном этапе конкурса "Учитель-дефектолог России-2019".

По данным регионального минобра, по итогам заочного федерального этапа в финал конкурса вышли 20 педагогов.

Среди них и учитель-дефектолог из Нижнего Новгорода, сотрудница детсада № 452 Елена Малышева.

Завершающая часть испытаний всероссийского конкурса будет проходить в Москве 2-3 октября.

