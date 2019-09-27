Нижегородский уполномоченный по правам человека инициировал проведение правового марафона для пожилых людей Общество

Нижегородский уполномоченный по правам человека инициировал проведение

правового марафона для пожилых людей.

Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Нижегородской области, мероприятия по правовому просвещению людей пожилого возраста пройдут в Нижегородской области в период с 1 по 15 октября 2019 года.

Инициативу регионального омбудсмена по организации правового марафона для людей старшего возраста поддержало правительство Нижегородской области, территориальные подразделения федеральных структур (МВД, министерства юстиции, пенсионного фонда), члены профессионального юридического сообщества - участники системы бесплатной юридической помощи и общественные организации.



Стартует правовой марафон традиционно 1 октября - в международный день пожилых людей, учрежденный Генассамблеей ООН.

Главной целью мероприятия является правовое информирование людей старшего возраста и оказание содействия в защите их прав и законных интересов.



По мнению координатора правового марафона, уполномоченного по правам человека в Нижегородской области Надежды Отделкиной, подобное мероприятие, проведенное в 2018 году, стало полезным для населения.

"В рамках марафона в минувшем году было организовано 7 массовых мероприятий на 80 площадках, в ходе которых бесплатную правовую помощь получили почти 700 пожилых людей, а тысячи жителей региона ознакомились с изменениями в законодательстве. При планировании нашей работы и организации межведомственного взаимодействия в период марафона использован имеющийся положительный опыт, и расширен круг партнеров, вовлеченных в разъяснительную работу, поскольку формирование правовой грамотности является залогом активного долголетия нижегородцев", - заявила Надежда Отделкина.

Новацией марафона в 2019 году станет "Школа правовых знаний" для пенсионеров, отдыхающих в санатории "Зеленый город".

Профильная смена с юридическим уклоном стала возможной благодаря поддержке инициативы уполномоченного министерством социальной политики Нижегородской области.

Занятия с активистами ветеранского движения, отдыхающими в санатории, будут проводить сотрудники аппарата омбудсмена, волонтеры Нижегородского отделения ассоциации юристов России и представители студенческих юридических клиник.

Смена пройдет в период с 8 по 22 октября.

Достигнута договоренность с ГУ МВД России по Нижегородской области о проведении в подведомственных министерству социальной политики учреждениях встреч полицейских с гражданами пожилого возраста в целях профилактики мошеннических действий.



Поддержало начинание уполномоченного региональное министерство культуры, предусмотрев организацию в общедоступных библиотеках мероприятий по правовому информированию пенсионеров.



Кроме того, людей пожилого возраста ждут и традиционные мероприятия, положительно зарекомендовавшие себя ранее.

Это Дни пенсионного права и бесплатной юридической помощи для пенсионеров на базе многофункциональных центров, акция "Помощь будущих юристов" и выезды "Муниципального правомобиля".



Первым крупным мероприятием правового марафона станет единый день пенсионного права - 1 октября во всех МФЦ региона будут работать представители пенсионного фонда России, готовые ответить на тематические вопросы нижегородцев.

Прием будет осуществляться в период с 10:00 до 14:00.

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