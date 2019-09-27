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Общество

Инспекция Гостехнадзора проведет выездной прием граждан в Кулебакском районе 1 октября

28 сентября 2019 14:25  [31] Общество

Инспекция Гостехнадзора проведет выездной прием граждан в Кулебакском районе 1 октября.

Как сообщает пресс-служба главы региона, с 08:00 до 13:00 в администрации рабочего поселка Гремячево жители смогут зарегистрировать самоходные машины и прицепы, пройти техосмотр, обменять удостоверение тракториста-машиниста.

На территории Гремячевского поселкового совета живут больше пяти тысяч человек. 45 из них являются владельцами самоходной техники, 241 имеет удостоверения тракториста.

Чтобы провести регистрационные действия, необходимые для использования самоходной техники, им пришлось бы ехать в Ардатов, расстояние до которого составляет 26 км.

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