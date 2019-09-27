Особенности газоаналитических систем

Сейчас современные технологии активно развиваются. К примеру, еще несколько десятков лет назад, мало кто бы поверил, что с помощью небольшого аппарата можно будет общаться с людьми на большом расстоянии, при этом видя их. Стремительное развитие технологий помогло создать новые системы, значительно упрощающие жизнь среднестатистического жителя. Один из таких ярких примеров - газоаналитические системы. Узнать о них больше можно на сайте www.inkram.ru.

Особенности газоаналитических систем

Согласно законодательству Российской Федерации, все объекты, попадающие под 1 категорию, обязаны установить специальное оборудование для измерения и учета массы загрязняющих выбросов. Именно по этой причине, учет загрязняющих веществ должен проводиться специальными измерительными приборами.

Зачастую данное оборудование используют в следующих сферах:

Машиностроение.

Металлургия.

Химическая и нефтеперерабатывающая промышленность.

В зависимости от поставленных задач, формируется разный набор инструментов. Именно установленные аппараты смогут выполнить все поставленные задач.

Информация о предприятии

ООО Научно-производственная фирма “ИНКАРМ” была основана в 1993 году. За этот промежуток времени, компания успешно ведет свою деятельность и занимает лидирующие позиции в России по поставке оборудования для создания промышленной безопасности “под ключ”.

Данная компания предлагает список следующих услуг:

Разработка газоаналитических систем, для отслеживания выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Такие устройства устанавливают на химических и взрывоопасных предприятиях, где большая вероятность возникновения опасной ситуации. Кроме того, компания создает средства для спасательных подразделений МЧС и обеспечивает комплексную безопасность в местах, где большое скопление народа.

Разработка проектов по установке газоаналитического оборудования на пожароопасных и химических предприятиях. Специалисты устанавливают противопожарные системы и устройства для контроля.

Обслуживание уже установленного оборудования.

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