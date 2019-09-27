Операция "Трактор" стартовала в Нижегородской области Общество

Операция "Трактор" стартовала в Нижегородской области 30 сентября 2019 года и будет проходить до 25 октября. Операция традиционно проводится совместно региональной инспекцией Гостехнадзора, управлением ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области и органами местного самоуправления.

На территории всего региона инспекторы Гостехнадзора и сотрудники ГИБДД будут проверять техническое состояние тракторов и других самоходных машин: дорожной и сельскохозяйственной техники, болотоходов, квадроциклов, погрузчиков. Также будет проверяться наличие у водителей удостоверений на право управления самоходной техникой и необходимых документов на саму технику. Как правило, в ходе рейдов инспекторы также сверяют заводские номера и номера агрегатов на соответствие с тем, что указано в регистрационных документах.

Цель профилактической операции – уменьшить число нарушений при эксплуатации самоходной техники.

В ходе аналогичной операции "Трактор", проведенной год назад, было выявлено 279 нарушений правил эксплуатации самоходной техники. Самым распространенным нарушением оказалось управление транспортным средством без прохождения обязательного техосмотра, на втором месте - управление самоходными машинами без удостоверения тракториста-машиниста. Кроме того, за время проведения операции "Трактор" владельцы 205 самоходных машин сами обратились в инспекцию Гостехнадзора, чтобы зарегистрировать принадлежащую им технику и пользоваться ею легально.



Информацию о порядке предоставления государственных услуг Инспекцией Гостехнадзора Нижегородской области можно получить на сайте правительства Нижегородской области или по телефону 8 (831) 417-50-38.