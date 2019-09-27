"Сегодня мир стремительно меняется, но опыт и знания старших поколений неизменно востребованы", - Глеб Никитин Общество

"Сегодня мир стремительно меняется, но опыт и знания старших поколений неизменно востребованы", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, поздравляя жителей региона с Международным днем пожилых людей.

"Это замечательная дата, которая лишь недавно появилась в календаре. Но уважение к возрасту и мудрости, которая приходит вместе с ним, издавна были одной из основ любого общества", - добавил он.

"При этом у пожилых людей появляются и возможности и для того, чтоб раскрыть себя и быть востребованными. Задачу создать условия для самореализации старших поколений ставит президент России Владимир Путин. Для этого в рамках нацпроекта "Демография" реализуется профильный федеральный проект. С его помощью жизненный опыт можно дополнить новыми знаниями и навыками", - отметил губернатор.

Он напомнил, что в рамках нацпроекта в этом году планируется переобучить почти две тысячи человек. Заявки на обучение сотрудников направили около 60 нижегородских предприятий.

"Это значит, что они заинтересованы в их личностном росте. Конечно, есть и другие меры поддержки. Например, служба "социального такси" и гериатрическая медицинская помощь. Создан в регионе и Центр "серебряного" волонтерства. Там волонтеры старшего возраста проходят обучение и общаются. Они помогают детям, людям пожилого возраста, участвуют в работе общественных организаций", - сказал Глеб Никитин.

"Мне хочется поблагодарить всех, кто участвует в жизни региона, работает, помогает детям и внукам, делятся своей мудростью. Желаю вам и вашим семьям здоровья и благополучия!", - заключил он.