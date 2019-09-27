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Спорт

"Торпедо" обыграло ХК "Сочи" в заключительном матче первого месяца Чемпионата КХЛ

30 сентября 2019 11:38  [80] Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

В заключительном матче первого месяца Чемпионата КХЛ хоккеисты "Торпедо" одержали волевую победу над соперниками из ХК "Сочи" со счетом 4:1 (1:1, 3:0, 0:0). Об этом сообщается на сайте нижегородского хоккейного клуба 29 сентября 2019 года.

"Мы хорошо начали матч, но гол немного сломал нам игру, потеряли в движении. Затем вернулись в игру, второй и третий период провели здорово. Были ошибки, которые можно было исключить. Но в целом я доволен всеми ребятами. Они помогали друг другу добыть эту победу, а в нужный момент выручал Андерс Линдбек", - поделился впечатлениями главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски.

"Сложное было начало. В первые минут пять-шесть "Торпедо" поддавило нас. Потом игра выровнялась, и стали возникать моменты. Второй период мы просто провалили, начались удаления совершенно ненужные. Пытались что-то изменить в третьем, но уверенности нам не хватило. Будем работать над компонентами игры, которые сегодня не получились", - добавил главный тренер ХК "Сочи" Сергей Зубов.

Впереди у "Торпедо" - выезд по маршруту "Уфа - Нур-Султан - Магнитогорск". На лед "Нагорного" команда вернется 9 октября, скрестив клюшки с лидером чемпионата - подмосковным "Витязем".

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Теги:
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