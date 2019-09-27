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Общество

Продажа горячих напитков будет организована в центре Нижнего Новгорода зимой

30 сентября 2019 12:42  [72] Общество

Фото: администрация г. Нижний Новгород

Продажа горячих напитков будет организована в центре Нижнего Новгорода зимой. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, на Нижневолжской набережной появится шесть тележек для уличной торговли чаем и кофе, по одной тележке появится на Верхневолжской набережной, улице Большая Покровская, на площади Минина у памятника Валерию Чкалову и рядом с Георгиевской башней Нижегородского кремля.

"Мы уделяем большое внимание тому, чтобы нестационарная торговля на территории района была законной. Обеспеченность необходимыми товарами и услугами жителей и гостей города, а также комфорт ведения бизнеса для предпринимателей всех форм торговли – это основные ориентиры развития современной торговли", - подчеркнул первый заместитель администрации Нижегородского района Илья Лагутин.

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