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Продажа горячих напитков будет организована в центре Нижнего Новгорода зимой. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Так, на Нижневолжской набережной появится шесть тележек для уличной торговли чаем и кофе, по одной тележке появится на Верхневолжской набережной, улице Большая Покровская, на площади Минина у памятника Валерию Чкалову и рядом с Георгиевской башней Нижегородского кремля.
"Мы уделяем большое внимание тому, чтобы нестационарная торговля на территории района была законной. Обеспеченность необходимыми товарами и услугами жителей и гостей города, а также комфорт ведения бизнеса для предпринимателей всех форм торговли – это основные ориентиры развития современной торговли", - подчеркнул первый заместитель администрации Нижегородского района Илья Лагутин.
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