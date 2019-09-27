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Общество

"Нижегородский водоканал" поддержит развитие рабочих специальностей

30 сентября 2019 13:38  [46] Общество

Фото: АО "Нижегородский водоканал"

АО "Нижегородский водоканал" и ГБПОУ "Нижегородский техникум отраслевых технологий" подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве. Это первое соглашение Нижегородского водоканала со средним специальным учебным заведением. В компании отметили, что теперь для учащихся открылась хорошая возможность пройти стажировку и получить рабочее место в Нижегородском водоканале.

Каждый год 20 учащихся техникума будут проходить стажировку в компании, при этом стажеры будут получать специальную стипендию в размере 3 тысяч рублей.

Генеральный директор Нижегородского водоканала Николай Николюк отметил, что практика совместных образовательных программ и поддержки студентов не распространена среди водоканалов России.

"Сейчас отрасль испытывает дефицит первичных рабочих специальностей, среди которых строители, слесари, водители и другие. Нижегородский водоканал – первая компания, которая реализовала подобный проект. Мы нацелены на формирование кадрового резерва по специальностям, востребованным на предприятии. Студенты получают возможность участвовать в стипендиальных программах, стажировках, а также получить практику работы в компании с высоким инвестиционным и технологическим потенциалом", – отметил Николай Николюк.

"Для нашего техникума подписан очень серьезный договор, который открывает много перспектив развития учебных программ и специальностей. Нижегородский водоканал обладает самым большим и современным технопарком в Нижнем Новгороде. Стажировка студентов будет проходить по специальностям сварщика и слесаря по ремонту строительной техники на адаптированных для студентов рабочих местах и серьезном оборудовании. В дальнейшем рассматриваем возможность введения новых специальностей, востребованных в Нижегородском водоканале", - рассказал директор Нижегородского техникума отраслевых технологий Сергей Красиков.

Сами студенты признаются, что в перспективе видят себя в штате Нижегородского водоканала.

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