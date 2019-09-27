Акция по бесплатной проверке тонометров пройдет в Нижегородской области Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Акция "Будь уверен! Будь здоров!" по бесплатной проверке тонометров пройдет в Нижегородской области с 1 по 10 октября 2019 года в рамках Декады пожилого человека. Организаторы мероприятия - ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области при поддержке министерства социальной политики Нижегородской области.

Впервые в рамках регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" (по указу президента РФ Владимира Путина), метрологи проверят тонометры артериального давления на точность показаний для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний в социальных учреждениях стационарного обслуживания граждан пожилого возраста, ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Лукоянове и Сергаче.

Цель акции - напомнить нижегородцам о необходимости своевременной поверки средств измерений домашнего пользования.

Участники акции получат памятки о том, как правильно измерять артериальное давление в домашних условиях. На приборах, которые успешно прошли проверку, будут наклеены специальные наклейки: "Я - точный!"

"На руках у проживающих в таких учреждениях нижегородцев имеются личные тонометры, работа их также будет проверена. Специалисты ЦСМ не только определят корректность работы тонометров, но и покажут на практике, какие ошибки допускают жители при самостоятельном измерении давления", - отметил директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.

Напомним, в Нижегородской области акция "Будь уверен! Будь здоров!" впервые была проведена специалистами ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области в феврале 2019 года. Тогда в рамках акции проверили более 1000 тонометров.



Адреса проведения акции

Нижний Новгород:

- к.п. Зеленый город (ГБУ "Нижегородский дом-интернат для ветеранов войны и труда")

Дата проведения акции: 1 октября 2019 года

Время проведения акции: 10.00-13.00

- к.п. Зеленый город (ГБУ "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Зеленый город")

Дата проведения акции: 2 октября 2019 года

Время проведения акции: 10.00-13.00

- администрация курортного поселка Зеленый город

Дата проведения акции: 1 октября 2019 года

Время проведения акции: 10.00-13.00

- ул. Радищева, 18 (ГБУ "Сормовский дом-интернат для престарелых и инвалидов")

Дата проведения акции: 7 октября 2019 года

Время проведения акции: 10.00-13.00



Арзамасский район:

- д. Марьевка (ГБУ "Арзамасский дом-интернат для престарелых и инвалидов")

Дата проведения акции: 2 октября 2019 года

Время проведения акции: 10.00-13.00



Лукояновский район:

- с. Печи, ул. Школьная, д. 13 (ГБУ "Лукояновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов")

Дата проведения акции: 1 октября 2019 года

Время проведения акции: 10.00-13.00



Сергачский район:

- с. Яново, ул. Садовая, д. 37 (ГБУ "Сергачский дом-интернат для престарелых и инвалидов")

Дата проведения акции: 1 октября 2019 года

Время проведения акции: 10.00-13.00

- 101 километр Сергачского лесничества, территория № 1 (ГБУ "Центр временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Светлое озеро")

Дата проведения акции: 2 октября 2019 года

Время проведения акции: 10.00-13.00