Автопарк нижегородской транспортной компании "ИТЕКО" превысил две тысячи единиц Экономика

Автопарк нижегородской транспортной компании "ИТЕКО" превысил две тысячи единиц. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В июне 2019 года ООО "ИТЕКО Россия" заключило договор с ООО "Даймлер КАМАЗ Рус" на сумму 318,5 млн рублей (не считая стоимости финансирования) на пробную поставку 52 тягачей Mercedes-Benz Actros 4 производства завода в Набережных Челнах.

Партия тягачей-иномарок для перевозки сельхозпродукции получена компанией в сентябре и в ближайшие дни будет направлена в новое автотранспортное предприятие в Калининграде.

"На сегодняшний день компания расширяет парк, приобретая различные виды техники: отечественную на природном газе, типовые иностранные модели. С октября у нас начнутся тестовые испытания российской новинки - КАМАЗ-54901 (К5)", - сказал президент Группы компаний "ИТЕКО" Евгений Бабаев.

Одновременно с поставкой тягачей, компания получила 290 единиц прицепной техники: 4-осные полуприцепы "ТОНАР" (16,5 м), а также рефрижераторы "KRONE" и "SCHMITZ".

Отмечается, что руководство "ИТЕКО" делает ставку на отечественные автомобили с 2014 года. В течение пяти лет парк компании пополнялся партиями тягачей КАМАЗ-5490 производства завода в Набережных Челнах.

СПРАВКА:

Компания "ИТЕКО" основана в 2004 году, на сегодняшний день входит в ТОП-5 транспортных компаний страны. Имеет 68 представительств и 5 филиалов в 51 регионе страны. В сентябре этого года общее количество работников компании превысило 3,5 тыс. человек, а количество офисов достигло 73. Главный офис расположен в Нижнем Новгороде.

Автопарк компании на сегодняшний день укомплектован 2012 единицами собственных транспортных средств и прицепной техникой, предназначенной для перевозки различных видов груза.

С 2018 года с целью сохранения окружающей среды ИТЕКО приобретает тягачи с двухтопливной (газодизельной) системой питания. На сегодняшний день количество газодизельных транспортных средств в автопарке компании приближается к 50%.