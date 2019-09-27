Корпус Волжского университета водного транспорта в Нижнем Новгороде будет реконструирован Общество

Фото: Яндекс.Карты

Учебный корпус Волжского университета водного транспорта в Нижнем Новгороде будет реконструирован. Об этом сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

Проектом, одобренным Казанским филиалом Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция корпуса факультета судовождения и кафедры физвоспитания и спорта университета и его приспособление под размещение рабочих кабинетов сотрудников. По итогам реализации проекта на трех надземных этажах будет обустроено 14 кабинетов на 35 рабочих мест.

Учебный корпус площадью 1128 кв.м. расположен в стенах объекта культурного наследия регионального значения – здании бывшего Серафимовского дома призрения, построенного для престарелых священнослужителей в 1904 - 1905 годах на средства почетного гражданина Нижнего Новгорода Александра Приезжева.

В ходе реконструкции пройдет восстановление и сохранение исторических фасадов здания, прокладка инженерных коммуникаций и строительство входного тамбура. Чтобы сохранить исторические фасад, стены здания будут утеплять изнутри. Внутренняя отделка помещений и устройство полов будут выполняться сертифицированными материалами с учетом функционального назначения помещений, в соответствии с санитарными нормами и требованиями пожарной безопасности. Кроме того, во всем здании заменят окна и двери.

Реконструкция будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.

СПРАВКА:

Волжский государственный университет водного транспорта - крупнейшее в Волго-Вятском регионе отраслевое образовательное учреждение. В его состав входят четыре филиала, пять средних специальных учебных заведений, центр повышения квалификации, судовые тренажеры и сектор научных исследований. В настоящий момент в университете обучаются более 18000 студентов.