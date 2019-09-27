Приемная кампания-2020. Что изменится для абитуриентов? Общество

Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин и представители нижегородских вузов рассказали журналистам о правилах приема в 2020 году. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на пресс-конференции 31 сентября 2019 года.

Сколько бюджетных мест?

Сергей Злобин сообщил, что количество бюджетных мест в вузах России в 2020 году увеличится на 8,2%. Речь идет о всех формах подготовки — бакалавриате, специалитете и магистратуре.

Как пояснил министр, количество бюджетных мест в университетах страны соответствует 60% всех выпускников.

Каковы требования к абитуриентам?

С 1 октября работа всех российских вузов должна соответствовать правилам, установленным приказом министерства науки и высшего образования РФ №729 от 6 сентября.

В частности, по новым требованиям, минимальное количество баллов ЕГЭ по математике, необходимое для поступления в вуз, увеличивается с 27 до 39.

Кроме того, появляются новые направления подготовки, такие как "статистика", "остеопатия" и др.

Как заметил Сергей Злобин, у вузов также появилась большая вариативность при назначении вступительных испытаний — можно выбрать предмет из нескольких предлагаемых, в зависимости от профиля подготовки.

"В целом каких-то глобальных изменений нет, по датам все остается так же. Сокращения числа вузов или специальностей нет. Самое существенное — это увеличение необходимых для поступления баллов. Я думаю, что это не сильно скажется на нижегородских университетах, потому что я не помню, чтобы у нас по минимальному порогу шла оценка. У нас достаточно высокие конкурсы всегда. Может быть, это скажется на платном обучении", - сказал он.

По словам врио ректора НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Жанны Никоновой, в будущем году несущественно будет увеличен минимальный балл ЕГЭ по английскому языку, но он все равно останется на треть меньше проходного для поступления в лингвистический университет, даже для платного обучения.

Частные изменения

Проректор ННГУ им. Н. И. Лобачевского Никита Авралев сообщил, что в 2020 году в университете будет 2949 бюджетных мест - по очному направлению бакалавриата и специалитета добавлено почти 100 бюджетных мест. В основном речь идет о физико-математических направлениях подготовки и специальностях, связанных с естественными науками.

"Есть прирост, возрастает и конкурс. У нас в этом году средний балл вырос почти на 2,5, к 80 приблизился. Ребята из других регионов выбирают не столичные вузы, а приезжают в Нижний Новгород, для того, чтобы получать образование именно здесь. Так, в 2019 году из Москвы и Московской области поступило 100 человек", - сообщил Никита Авралев.

По словам начальника управления довузовской подготовки маркетинга образовательной деятельности ННГАСУ Светланы Лихачевой, в строительном университете в 2020 году также на 14% увеличится количество бюджетных мест. Следует заметить, что 296 бюджетных мест в вузе закреплены именно за профильной специальностью, связанной с возведением зданий и сооружений.

"Школьникам нужно осмысленно подойти к выбору предметов для сдачи ЕГЭ, не бояться сдавать физику, если это необходимо, проходить профессиональное тестирование. Немаловажный факт и учет индивидуальных достижений", - посоветовала Светлана Лихачева.