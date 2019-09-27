"Важно не оставить без внимания ни один вопрос, постараться помочь", - Евгений Лебедев Политика

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Лебедев провел прием граждан по личным вопросам 27 сентября в пос. Большеорловское городского округа г. Бор.

В ходе приема были рассмотрены вопросы, связанные с благоустройством школы и дошкольного образовательного учреждения, а также адресной помощью и приобретением спортинвентаря для школьников. Большинство проблем было решено на месте.

Так, на прием к спикеру регионального парламента обратилась директор Большеорловской школы Галина Черагина. Она просила оказать материальную помощь для замены трех оконных блоков в образовательном учреждении. Евгений Лебедев принял положительное решение по данному обращению.

Среди обратившихся была и председатель управляющего совета школы Любовь Курагина. Она рассказала Евгению Лебедеву, что команда детей Большеорловской школы второй год участвует в турнире "Спорт в каждом селе" в "Красной рамени" и занимает второй год подряд 1 место среди 8 команд-участников. Поддержка будет оказана.

На прием к Евгению Лебедеву пришла староста деревни Орлово Алевтина Панкратова. Она просила решить проблему, связанную с отсутствием связи и интернета в деревнях Орлово, Комарово, Зименки Останкинского территориального отдела администрации г.о.г.Бор. Из-за этого жители не могут передать показания счетчиков за газ, электроэнергию, записаться на прием к врачу, дозвониться до скорой помощи, зайти на сайт "Госуслуги" и так далее.

Алевтина Панкратова отметила, что по вопросу проведения интернета и связи жители деревень неоднократно обращались в компании сотовой связи, к различным чиновникам, однако, все обращения остались без внимания.

В рамках приема Евгением Лебедевым было принято решение направить письмо в адрес руководства регионального интернет-провайдера с просьбой рассмотреть возможность проведения высокоскоростного интернета с учетом уже имеющейся волоконно-оптической линии связи, расположенной рядом с вышеуказанными населенными пунктами. Это позволит решить проблему доступа к услугам связи для жителей деревень Орлово, Комарово, Зименки.

"Как правило, в нашу приемную идут люди, которые оказываются в трудной жизненной ситуации. Когда пройдены другие инстанции, они обращаются к депутату. И тогда важно не оставить без внимания ни один вопрос, постараться помочь. При этом хочу отметить, что если раньше, в 2006 году, когда я избирался, было много обращений, связанных со строительством и ремонтом дорог, газификацией, отсутствием тепла, элементарных удобств, то сейчас у людей другой уровень проблем. К примеру, сегодня жители нескольких деревень обратились с просьбой о проведении в их населённых пунктах интернета", - сказал Евгений Лебедев.