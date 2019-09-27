Максим Соловьев назначен гендиректором Нижегородской ярмарки Общество

Максим Соловьев назначен генеральным директором ВЗАО "Нижегородская Ярмарка". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Такое решение принял Совет директоров организации 30 сентября 2019 года. Новый руководитель приступит к работе 1 октября 2019 года.

Ему поручено сконцентрироваться на анализе финансово-хозяйственной деятельности Нижегородской ярмарки. В IV квартале текущего года он должен будет представить главе региона и Совету директоров план развития организации.

"Мы понимаем, что перед нами стоит непростая задача, которую невозможно решить за короткий срок, как бы нам этого не хотелось. Есть очевидные проблемы и сложности. В ближайшее время будем анализировать процессы, встречаться с людьми, которые неравнодушны к судьбе такого значимого для региона объекта", - сказал Максим Соловьев.

"За конгрессно-выставочную деятельность будет отвечать Александр Авруцкий, за коммерческую деятельность, коммуникации и стратегическое развитие - Елизавета Зубакина", - добавил он.

СПРАВКА:

Соловьев Максим Юрьевич родился 5 апреля 1965 года в г. Горький. Окончил Горьковский политехнический институт им.Жданова по специальности инженер-электромеханик. С 1989 по 2019 год занимал руководящие посты в коммерческих компаниях. Специализируется на антикризисном управлении активами.

Авруцкий Александр Владимирович родился 16 августа 1988 года в городе Калининград Московской области (город Королев Московской области до 8 июля 1996 года - Калининград). Окончил Московский государственный строительный университет. Под его руководством реализовано более 100 масштабных проектов в области разработки декорационного и выставочного оформления под ключ. В том числе работал реализовывал выставочные проекты в рамках ПМЭФ, форумов Иннопром, ЦИПР и других.

Зубакина Елизавета Владимировна родилась 1 июня 1985 года в городе Горький. Окончила филологический факультет ННГУ им. Лобачевского по специальности: связи с общественностью. Более 11 лет работала в Приволжском представительстве ИД "Коммерсантъ", с 2014 года в должности директора по развитию. Отвечала за организацию имиджевых и деловых мероприятий, привлечение финансирования на имиджевые и деловые проекты, взаимодействие с ключевыми партнерами.