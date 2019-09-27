МФЦ Дзержинска начал принимать обращения по вопросам проведения капитального ремонта Общество

Фото: Фонд капитального ремонта НО

Фонд капитального ремонта Нижегородской области подписал соглашение о сотрудничестве с "Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа город Дзержинск". Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Теперь обращения от жителей по вопросам проведения капитального ремонта будут приниматься непосредственно в МФЦ Дзержинска. Отмечается, что это сделано для удобства жителей, а также с целью повышения уровня информированности населения об организации проведения капитального ремонта.

"Подобная практика должна стать повсеместной. Вопросов по капитальному ремонту у жителей региона много. Наша задача не только показать жителям результат своей работы, но и сделать максимально доступным и удобным процесс получения информации ", - сказал генеральный директор Фонда капитального ремонта Нижегородской области Дмитрий Гнатюк.

Оставить обращение по вопросам предоставления рассрочки, возврата ошибочно уплаченных денежных средств, предоставления разъяснений об обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, суммы начисленных и оплаченных взносов, объединения лицевых счетов, а также сроков и видов работ, предусмотренных к проведению региональной программой в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, теперь можно в МФЦ, расположенном по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25, а также в дополнительных офисах на ул. Пушкинская, д.16 и ул. Терешковой, д. 24.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на оперативном совещании в правительстве региона поручил усилить работу по выявлению недобросовестных поставщиков. Как отметил глава региона, случаи, когда подрядчики не выполняют взятые на себя обязательства, мешают выполнению национальных проектов и важнейших программ, в частности, проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

"Важно, чтобы подрядчики понимали свою ответственность и осознанно не шли на нарушения. Конкурентная борьба на этапе торгов не должна приводить к срыву сроков по ремонту или строительству конкретных объектов. От этого зависит благополучие людей",- сказал Глеб Никитин.

Также Глеб Никитин поставил перед Фондом капитального ремонта задачу повысить исполнение программы ремонта многоквартирных домов в регионе, оптимизировать работу с жителями и подрядными организациями, повысить качество проводимых работ.