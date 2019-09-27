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Общество

Свыше 1,5 тысяч клиентов "ТНС энерго НН" из Навашинского района в октябре получат объединенные квитанции

30 сентября 2019 18:34  [81] Общество

Свыше 1,5 тысяч клиентов ПАО "ТНС энерго НН" из Навашинского городского округа получат объединенные квитанции – за потребленную электроэнергию и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщили на предприятии.

Речь идет о населенных пунктах: с. Натальино, д. Родяково, с. Ольховка, д. Ярцево, с. Спас-Седченко, с. Ефаново, д. Корниловка, с. Монаково, с. Коробково, с. Поздняково. 

Подобная практика уже применяется в различных регионах России. В Нижегородской области квитанции за коммунальные услуги "электроэнергия +ТКО" впервые были опробованы в Арзамасском районе Нижегородской области по инициативе АО "СБК- ЦЕНТР", которое распечатывает и доставляет платежные документы конечному потребителю.

Сейчас свыше 13 тысяч жителей Арзамасского района – клиентов ПАО "ТНС энерго НН" получают сдвоенные платежные документы. Практика показала удобство такого вида квитанций, так как клиенты компании могут с помощью одного счета оплатить сразу две коммунальные услуги.

Получить справочную информацию о начислениях за вывоз ТКО клиенты ПАО "ТНС энерго НН" Навашинского городского округа могут по телефонам: АО "СБК-ЦЕНТР" – 8(83175)5-87-15 и ООО "ОРБ Нижний" – 8(800)250-04-28.

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