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Происшествия

Нижегородец заплатит 10 тысяч рублей за попытку откупиться от инспектора ГИБДД

01 октября 2019 09:07  [50] Происшествия

Нижегородец заплатит 10 тысяч рублей за попытку откупиться от инспектора ГИБДД. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 1 октября 2019 года.

Починковским районный судом установлено, что в июле 2019 года 36-летний местный житель управлял автомобилем ВАЗ-2110, не имея при себе прав. Автомобиль остановили сотрудники районного ОГИБДД. Чтобы избежать наказания, нарушитель решил дать взятку сотруднику полиции  в размере тысяча рублей. Однако, инспектор от получения взятки отказался.

Суд признал мужчину виновным в преступлении, предусмотренном ч.3 ст.30, ч.1 ст.291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество), и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Что интересно, обучение для получения права на управление транспортными средствами нарушителем было ранее пройдено и сданы экзамены, но получить права в ГИБДД он не спешил.

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