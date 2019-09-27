"Давайте станем для пожилых людей внимательными и заботливыми детьми", - Владимир Панов Общество

"Давайте станем для пожилых людей внимательными и заботливыми детьми. Это нужно и важно каждому из нас, ведь только своим примером мы сможем научить наших детей и внуков умению дарить тепло, заботу и внимание ближнему!", - призвал нижегородцев глава города Владимир Панов в День пожилого человека, который отмечается в России 1 октября.

"Символ праздника - раскрытая ладонь, знак готовности оказать посильную помощь, согреть теплом своего сердца тех, кто дал нам возможность жить и трудиться, кто воспитал нас и теперь вправе рассчитывать на наше понимание и участие", - добавил Владимир Панов.

"Международный День пожилого человека – праздник, посвященный "осени жизни". Сделать ее "золотой порой", временем новых возможностей для саморазвития, востребованности профессионального и жизненного опыта старшего поколения – важнейшая задача, стоящая перед обществом", - отметил мэр.

Он обратил внимание на то, что пожилые люди составляют пятую часть населения России.

"И каждый из них заслуживает доброго отношения, внимания и заботы. Многие ветераны искренне хотят быть полезными, вовлеченными в активную деятельность. Не надо списывать их со счетов. Не надо стесняться предлагать свою поддержку и помощь тем пожилым людям, кого подводит здоровье, тем, кто нуждается в общении. Им очень нужно наше внимание", - сказал глава Нижнего Новгорода.