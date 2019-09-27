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Экономика

Председатель ТСЖ в Дзержинске осужден за неисполнение решения суда по оплате долгов за отопление

01 октября 2019 10:30  [61] Экономика

Председатель товарищества собственников жилья (ТСЖ) "Чапаев" осужден за неисполнение решения суда по оплате задолженности за тепловую энергию. Об этом сообщили в нижегородском филиале ЭнергосбыТ Плюс (дело рассматривалось по заявлению компании).

В январе 2017 года служба судебных приставов возбудила исполнительное производство по взысканию с ТСЖ "Чапаев" задолженности за поставленную тепловую энергию. Однако выплаты по исполнительным листам были произведены лишь частично.

Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, женщина, являясь председателем данного ТСЖ, "денежные средства, поступающие в кассу от жителей дома №10 по ул. Чапаева, расходовала по своему усмотрению", причем для погашения задолженности на тот момент средства в ТСЖ "Чапаев" имелись.

Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

"Это первый приговор, который вынесен в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению нашей компании. В дальнейшем мы продолжим добиваться возбуждения уголовных дел по поводу деятельности недобросовестных руководителей управляющих организаций-должников за поставленную тепловую энергию", - отметил директор Нижегородского филиала ЭнергосбыТ Плюс Александр Бобров.

После вступления обвинительного приговора в законную силу компания намерена обратиться в суд о взыскании задолженности ТСЖ с этой нижегородки как с физического лица.

Отмечается, что по состоянию на 1 сентября 2019 года, сумма долга ТСЖ за тепловую энергию с учетом пени за просрочку платежа и судебных издержек составляет 886 тысяч рублей.

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