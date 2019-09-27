Председатель ТСЖ в Дзержинске осужден за неисполнение решения суда по оплате долгов за отопление

Председатель товарищества собственников жилья (ТСЖ) "Чапаев" осужден за неисполнение решения суда по оплате задолженности за тепловую энергию. Об этом сообщили в нижегородском филиале ЭнергосбыТ Плюс (дело рассматривалось по заявлению компании).
В январе 2017 года служба судебных приставов возбудила исполнительное производство по взысканию с ТСЖ "Чапаев" задолженности за поставленную тепловую энергию. Однако выплаты по исполнительным листам были произведены лишь частично.
Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, женщина, являясь председателем данного ТСЖ, "денежные средства, поступающие в кассу от жителей дома №10 по ул. Чапаева, расходовала по своему усмотрению", причем для погашения задолженности на тот момент средства в ТСЖ "Чапаев" имелись.
Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
"Это первый приговор, который вынесен в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению нашей компании. В дальнейшем мы продолжим добиваться возбуждения уголовных дел по поводу деятельности недобросовестных руководителей управляющих организаций-должников за поставленную тепловую энергию", - отметил директор Нижегородского филиала ЭнергосбыТ Плюс Александр Бобров.
После вступления обвинительного приговора в законную силу компания намерена обратиться в суд о взыскании задолженности ТСЖ с этой нижегородки как с физического лица.
Отмечается, что по состоянию на 1 сентября 2019 года, сумма долга ТСЖ за тепловую энергию с учетом пени за просрочку платежа и судебных издержек составляет 886 тысяч рублей.
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