"Связь поколений не должна рваться", - Дмитрий Барыкин Общество

"Связь поколений не должна рваться", - отметил председатель нижегородской Думы Дмитрий Барыкин, поздравляя жителей города "серебряного возраста" с Днем пожилого человека.

"Международный день пожилого человека во всём мире стал знаком особого внимания к людям старшего поколения и ответственности перед вами. Все добрые слова, которые сегодня звучат, – это лишь малая доля той благодарности, которую вы заслужили своим созидательным трудом, мудростью и стойкостью. Именно вы создавали и хранили всё то, чем мы привыкли гордиться", - сказал он.

"Обеспечение достойных условий жизни для старшего поколения – это очень серьезная, многоплановая задача для решения как на государственном уровне, так и на семейном. Каждое поколение должно понимать ценность предыдущих, рассматривать старших как носителей необходимого опыта и знаний. Эта цепочка – залог нашего прогресса и духовного здоровья", - добавил Дмитрий Барыкин.

Он сообщил, что депутаты городской Думы Нижнего Новгорода традиционно поддерживают социальные проекты, инициированные старшим поколением или направленные на помощь пожилым нижегородцам.

"При этом наше сотрудничество носит постоянный характер и не ограничивается тематической декадой. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, сил, долголетия и счастья. Пусть каждый ваш день будет согрет любовью близких и заботой родных", - в заключение сказал он.