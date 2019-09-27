Возвращенные в бюджет Нижегородской области деньги планируется направлять на покупку жилья для детей сирот

Возвращенные в бюджет Нижегородской области деньги планируется в полном объеме направлять на покупку жилья для детей сирот. С таким предложением к губернатору Нижегородской области обратилось СУ СК России по региону. Информация об этом содержится на сайте ведомства.
Речь идет о деньгах, полученных в результате расследования уголовных дел от налоговых преступлений.
"С помощью такого механизма только за первое полугодие 2019 года удастся обеспечить жильем порядка 150 детей сирот. В этом и есть высшая справедливость, что бюджетные деньги, которые махинаторы хотели пустить на личное обогащение, теперь будут решать важнейшую задачу – обеспечение жильем самых социально незащищенных", - говорится в сообщении.
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