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Общество

Возвращенные в бюджет Нижегородской области деньги планируется направлять на покупку жилья для детей сирот

01 октября 2019 11:01  [19] Общество

Возвращенные в бюджет Нижегородской области деньги планируется в полном объеме направлять на покупку жилья для детей сирот. С таким предложением к губернатору Нижегородской области обратилось СУ СК России по региону. Информация об этом содержится на сайте ведомства.

Речь идет о деньгах, полученных в результате расследования уголовных дел от налоговых преступлений.

"С помощью такого механизма только за первое полугодие 2019 года удастся обеспечить жильем порядка 150 детей сирот. В этом и есть высшая справедливость, что бюджетные деньги, которые махинаторы хотели пустить на личное обогащение, теперь будут решать важнейшую задачу – обеспечение жильем самых социально незащищенных", - говорится в сообщении.

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