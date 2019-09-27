Ищем виллу на Пхукете

Многие путешественники предпочитают проводить время на Пхукете. Здесь можно арендовать современные комфортабельные виллы, отличающиеся достойным расположением и всем, что потребуется для комфортного проживания. Предполагается возможность посетить сайт специализированного агентства недвижимости SiamLuxuryVillas. ТОП-10 вилл для аренды на Пхукете:

Sawandy. Вилла включает в себя 3 спальни, поэтому она подойдет для большого числа гостей. Вилла располагается на величественном холме, с которого открывается вид на пляж Сурин. Нужно отметить, что жилье отличается стильным исполнением и роскошью, благодаря чему можно насладиться проживанием в нем. Miramara. Резиденция располагается в живописном тропическом саду, в пешей доступности от песчаного пляжа Ката Ной. Вилла включает в себя 4 спальни и гостевую зону открытой планировки, 2 бассейна, двухуровневые террасы. При этом открываются живописные виды на величественные горы и океан. Неудивительно, что создается впечатление, что попал в рай. Malaiwana-M. Современная вилла располагается на вершине холма над морем. Отсюда открываются живописные виды на пляж Най Тон, Индийский океан. К тому же гарантируется возможность воспользоваться услугами персонального шеф-повара. При желании можно вызвать музыкантов. В каждом случае отдых станет незабываемым. Lima. Вилла располагается на 50-метровом холме, на скалистом берегу мыса Камала. Благодаря такому высокому расположению гарантируется возможность насладиться живописной природой, рассветами и закатами. Современная вилла отличается особенным интерьером и высоким уровнем комфорта. Baan Napalai. Данная вилла является одной из самых красивых на всем Пхукете. Она располагается на тропическом мысе, причем в нескольких минутах езды находится замечательный песчаный пляж Най Тон. Все это способствует максимальной концентрации предстоящего отдыха многих путешественников. Amanzi. Вилла находится на холме Ката Ной с живописной панорамой на пляж. Нужно отметить, что в большом современном доме могут жить до 15 гостей. Здесь можно насладиться не только современным интерьером и высоким уровнем комфорта, но и живописной природой. Laguna Iris. Вилла располагается в одноименном комплексе. Коттедж включает в себя 4 спальни, причем интерьер выполнен с учетом лучших традиций тайского стиля. Лаконичный стиль виллы идеально подойдет даже искушенным гостям, причем гарантируется создание особенной атмосферы. Проживание на дорогостоящей вилле оставит только наилучшие впечатления. Persalara. Данная вилла появилась сравнительно недавно, причем она отличается изысканным стилем. Панорама открывается на известняковые утесы и залив Пхан Нга, благодаря чему отмечается возможность в полной мере насладиться красотой природы. Высокий уровень комфорта виллы только дополнит имеющиеся особенности жилья. Mati. Вилла располагается на морском побережье, а точнее – на первой линии пляжа Натай. Расстояние до Пхукета предполагает всего лишь полчаса езды. В результате можно рассчитывать на приятное уединение и гарантированное спокойствие. Baan Kalim. Эксклюзивная вилла располагается в западной части побережья Пхукета, причем отсюда открывается панорама на океан и бухту Патонга. В нескольких минутах езды располагаются известные торговые центры, шумные бары и дискотеки.

Таким образом, предоставляется возможность в полной мере насладиться отдыхом на Пхукете.

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