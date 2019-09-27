Ищем виллу на Пхукете

Многие путешественники предпочитают проводить время на Пхукете. Здесь можно арендовать современные комфортабельные виллы, отличающиеся достойным расположением и всем, что потребуется для комфортного проживания. Предполагается возможность посетить сайт специализированного агентства недвижимости SiamLuxuryVillas. ТОП-10 вилл для аренды на Пхукете:
- Sawandy. Вилла включает в себя 3 спальни, поэтому она подойдет для большого числа гостей. Вилла располагается на величественном холме, с которого открывается вид на пляж Сурин. Нужно отметить, что жилье отличается стильным исполнением и роскошью, благодаря чему можно насладиться проживанием в нем.
- Miramara. Резиденция располагается в живописном тропическом саду, в пешей доступности от песчаного пляжа Ката Ной. Вилла включает в себя 4 спальни и гостевую зону открытой планировки, 2 бассейна, двухуровневые террасы. При этом открываются живописные виды на величественные горы и океан. Неудивительно, что создается впечатление, что попал в рай.
- Malaiwana-M. Современная вилла располагается на вершине холма над морем. Отсюда открываются живописные виды на пляж Най Тон, Индийский океан. К тому же гарантируется возможность воспользоваться услугами персонального шеф-повара. При желании можно вызвать музыкантов. В каждом случае отдых станет незабываемым.
- Lima. Вилла располагается на 50-метровом холме, на скалистом берегу мыса Камала. Благодаря такому высокому расположению гарантируется возможность насладиться живописной природой, рассветами и закатами. Современная вилла отличается особенным интерьером и высоким уровнем комфорта.
- Baan Napalai. Данная вилла является одной из самых красивых на всем Пхукете. Она располагается на тропическом мысе, причем в нескольких минутах езды находится замечательный песчаный пляж Най Тон. Все это способствует максимальной концентрации предстоящего отдыха многих путешественников.
- Amanzi. Вилла находится на холме Ката Ной с живописной панорамой на пляж. Нужно отметить, что в большом современном доме могут жить до 15 гостей. Здесь можно насладиться не только современным интерьером и высоким уровнем комфорта, но и живописной природой.
- Laguna Iris. Вилла располагается в одноименном комплексе. Коттедж включает в себя 4 спальни, причем интерьер выполнен с учетом лучших традиций тайского стиля. Лаконичный стиль виллы идеально подойдет даже искушенным гостям, причем гарантируется создание особенной атмосферы. Проживание на дорогостоящей вилле оставит только наилучшие впечатления.
- Persalara. Данная вилла появилась сравнительно недавно, причем она отличается изысканным стилем. Панорама открывается на известняковые утесы и залив Пхан Нга, благодаря чему отмечается возможность в полной мере насладиться красотой природы. Высокий уровень комфорта виллы только дополнит имеющиеся особенности жилья.
- Mati. Вилла располагается на морском побережье, а точнее – на первой линии пляжа Натай. Расстояние до Пхукета предполагает всего лишь полчаса езды. В результате можно рассчитывать на приятное уединение и гарантированное спокойствие.
- Baan Kalim. Эксклюзивная вилла располагается в западной части побережья Пхукета, причем отсюда открывается панорама на океан и бухту Патонга. В нескольких минутах езды располагаются известные торговые центры, шумные бары и дискотеки.
Таким образом, предоставляется возможность в полной мере насладиться отдыхом на Пхукете.
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