"Сегодня Первомайск – один из самых благоустроенных городов Нижегородской области", - Денис Москвин Общество

Фото: Единая Россия

Депутат Госдумы, секретарь нижегородского регионального отделения "Единой России" в ходе праздничных мероприятий поздравил жителей Первомайска с Днем города. Об этом сообщили в НРО партии.

По его словам, сегодня Первомайск – особенная точка на карте Нижегородской области. Это один из самых благоустроенных городов в регионе.

"Город развивается очень динамично. Несмотря на то, что Первомайск находится достаточно далеко от областного центра, город выглядит по-настоящему очень современно и уютно. Чтобы в этом убедиться, достаточно оглядеться вокруг", - сказал Денис Москвин.

Он напомнил, что в 2016 году был реконструирован Дом культуры, в 2017 в городе появился современный скейт-парк, а в 2018 построен и открыт парк "Лукоморье".

"Теперь мы приводим в порядок центральную площадь города и строим детский сад. В этом есть большая заслуга жителей, без их участия и энергии реализовать все это было бы невозможно. Темп взят хороший. Уверен, что первомайцы и дальше увидят преображение города", - заявил депутат.

Он отметил, что достижение таких успехов стало возможным благодаря руководству города. Большой вклад в развитие вносит также участие в различных федеральных и региональных программах.

"День города для жителей Первомайска двойной праздник. В этот же день отмечается День машиностроителя. Сегодня крупнейшее градообразующее предприятие "Транспневматика" – флагман промышленности, известный далеко за пределами области", - сказал Денис Москвин.

"Я как машиностроитель по образованию отношусь к этому празднику с особым трепетом. В Первомайске живут потрясающие люди, которые своим ежедневным трудом, вносят огромный вклад в развитие промышленности всей страны. Желаю вам новых трудовых успехов, крупных заказов и процветания", - добавил он.