"ТНС энерго НН" ведет активную работу по взысканию долгов с ДУКов Экономика

ПАО "ТНС энерго НН" ведет активную работу по взысканию долгов с управляющих компаний. Об этом сообщили в компании 1 октября 2019 года.

На сегодняшний день в судебном производстве находятся исполнительные листы на сумму более 100 млн рублей. Кроме того, поданы иски в суд на 149 млн. рублей.

По фактам систематического уклонения от оплаты задолженности за электроэнергию гарантирующий поставщик обращается в прокуратуру с заявлением о проведении проверки в отношении руководителя управляющей компании.

Отмечается, что в результате рассмотрения данных обращений в 2019 году на пять исполнителей коммунальных услуг заведены уголовные дела. По двум уголовным делам, ранее возбужденным по ст. 165 УК РФ (умышленное причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием) в отношении руководителей управляющих компаний, судебные решения в пользу ПАО "ТНС энерго НН" уже вынесены.

Назначено наказание директору управляющей компании ООО "УК Эко Дом" в виде лишения свободы сроком на два года условно, на руководителя управляющей компании ООО "Строймонтаж" наложен судебный штраф и произведен арест ценного имущества, в том числе автомобиля премиум класса марки Lexus.

При расследовании данных дел было установлено, что руководители управляющих компаний необоснованно расходовали денежные средства, предназначенные для расчетов с гарантирующим поставщиком, направляя их на производственно-хозяйственную деятельность своих предприятий.

В компании обратили внимание на то, что дебиторская задолженность исполнителей коммунальных услуг за период с 1 января по 1 сентября 2019 снизилась на 132,42 млн рублей. Из них задолженность управляющих компаний снизилась на 116,34 млн рублей, ТСЖ, ЖСК и др. – на 16,08 млн рублей.