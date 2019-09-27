Андрей Чертков: в 2020 году начнется реализация программы для решения проблемы "ржавой" воды в Канавинском районе Общество

Министр ЖКХ и энергетики Нижегородской области рассказал Руслану Станчеву в программе "Герои Волги" о пуске отопления, решении проблем с "ржавой" водой в Канавине и благоустройстве дворов.

- Ежегодно в момент включения отопления у нас возникают сложности. Что в это раз пошло не так, есть ли сложности в этом году, есть ли дома, которые до сих пор не отапливаются? Как оцениваете ситуацию, и какую ставите оценку всем службам?

- Сегодня вопрос это актуален для многих жителей Нижегородской области. В этом году нас сбили выходные дни, которые пришлись на 3-4 день по методике Минстроя, которая говорит о том, что пять дней должна простоять ночная и дневная температура 8 градусов. после этого и запускается тепло. В прошлом году запустились на третий день, в этом году эти дни как раз пришлись на выходные. На пятый день начался пуск тепла. За исключением Павловского района, который "затопился" 24 сентября. Но он "затопился" в течение суток.

Многие районы Нижегородской области, особенно, северные начали протапливать дома, а особенно социальный блок уже начиная с 19 – 20 сентября, как и Нижний Новгород.

Сегодня мы видим, что несколько объектов у нас пока не запущены: три школы и три детских сада. Две школы и два садика в Арзамасе, больница в Бутурлино, где заканчиваются ремонтные работы на системах отопления. Социальный блок практически на 99% запущен.

Что касается жилого фонда, то есть в 30-32 районах региона, который практически на 100% пустили тепло в дома и соцобъекты. Остаются главные города: Балахна, Дзержинск, Кстово, Нижний Новгород, там, где большое количество домов. Напомню, что для регулировки систем в Нижнем Новгороде необходимо еще 10 – 14 дней после пуска. У нас 100 тысяч домов, порядка 350 тысяч стояков, и представьте, по каждому необходимо пройтись.

- Есть регламент 10 дней, но в этом году холодно. Как можете объяснить, что на одной улице в одном доме есть тепло, в другом – нет?

- Это зависит от собственников здания. Если административное здание, то пуск тепла в этом доме зависит от управляющей компании. Но для меня социальные объекты и жилье стоят в приоритете.

Ну и говоря о погоде, можно сказать, что давно не было такого сентября, когда после 20 – 22 градусов тепла, температура опускается до 2 – 4 градусов.

Аврала нет, запускаем тепло в штатном режиме. Но еще раз хочу попросить жителей Нижнего Новгорода, Балахны, Дзержинска немного подождать и тепло уже в начале недели придет везде.

В Арзамасе у нас осталась одна проблемная ведомственная котельная. Основные проблемы у нас, как правило, с ведомственными котельными, они ждут последнего дня запуска. В Арзамасе котельная "Рикор" тоже запустится в ближайшие дни.

- Поскольку я, как депутат Думы Нижнего Новгорода, хочу вам публично направить депутатский запрос. Вы эту тему знаете, наверное, больше даже чем я. Это ситуация, которая сложилась в Канавинском районе – ржавая вода в микрорайонах Гордеевский и Мещерское озеро, часть Московского. 100 тысяч жителе 40 лет мучаются с ржавой водой, и с годами ситуация усугубляется. Совместными усилиями экспертов "Команды 800", общественных деятелей, депутатов донесли эту проблему до первой приемной. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал распоряжение вам – министерству ЖКХ проработать вопроси найти решение в ближайшей перспективе эту проблему решить. Расскажите, как решается этот вопрос и когда люди начнут получать нормальную воду?

- Это злободневный вопрос по Нижнему Новгороду. Но надо начать с сути: почему ржавая вода течет из крана? Воду мы получаем практически из труб. В прошлом году мы эту информацию уже доносили до главы региона, когда в детсадах и школах в рукомойниках у ребятишек вода не только ржавая, но еще и кипяток порядка 100 градусов.

Глеб Никитин распорядился, чтобы быстро подготовили программу, которую поделили на две части. Первая часть – муниципальная, куда входят социальные объекты. Для ее реализации нужно порядка 50 – 55 млн рублей, может даже меньше. Предполагаем, что в 2020 году начнется ее реализация. "Теплоэнерго" вместе с администрацией прорабатывают технические вопросы, проектирование систем в данных объектах. Это будут индивидуальные котельные пункты – ИТП, через них будем подогревать воду в детсадах и школах.

Остальные порядка 560 домов Московского и Канавинского районов получат чуть позднее. Программу будет длиться три года – 2020 – 2022. В 2020 году мы начнем реализацию данной программы, которая будет софинансироваться из регионального, муниципального бюджетов и "Теплоэнерго". Мы предполагаем и будем доводить до сведения жителей, что они за счет текущего ремонта также могут поучаствовать небольшой суммой в этой программе. В 2019 году предполагаем, что будет направлено 120 – 140 млн рублей на эту программу. Порядка 650 млн рублей будет в целом направлено на решение этой проблемы. Порядка 20 – 25% мы сделаем в 2020 году, и закончим к 2022 году. К 800-летию Нижнего Новгорода она будет закончена.

- Много объектов Нижегородской области было сделано в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" за последние 2 года. Программа длинная, действует. Начинается новый цикл. Жители должны проголосовать, выбрать объекты и когда же начнется голосование, и какие суммы будут затрачены на новые общественные пространства, дворы и проч.?

- Рейтинговое голосование проходит в 18 городах по методике Минстроя РФ с населением свыше 20 тысяч человек. Это голосование начнется 10 октября. Реклама и информационные материалы выйдут в это время, будет работать сайт "Голос ЗА", и жители смогут проголосовать 2 раза любые два пространства. Если хотите проголосовать, но нет возможности зайти на сайт, к вам придут волонтеры. Голосование будет проходить не только на сайте. Можно будет проголосовать за общественные пространства и в МФЦ, и в торговых центрах. Сейчас определяются места. Второй этап – выбирают жители уже на местах.

Порядка 1,5 млрд рублей будет потрачено в следующем году на реализацию программы ФКГС в регионе. Надеемся, что программа "Дворовые территории" будет выделена в Нижегородской области в отдельную программу. Надеемся, что дворов будет в будущем году отремонтировано больше. В этом году нас немножко новая методика Минстроя "подрезала". Мы хотели 150 дворовых территорий отремонтировать, но по методике средства выделялись только на отмежёванные территории, и половина дворов отсеялось. Мы успокаивали жителей, это видел губернатор и принял решение, что дворовые территории будем делать по областной программе. Со следующего года параллельно ФКГС эта программа стартует.

- Программа про общественные пространства очень важна, но большую часть времени они проходят через свой двор. От того какой двор, зависит их социальное самочувствие…

- Мы не так ставим задачу. Мы говорим о том, что человек должен выйти из нормального подъезда, пройти через красивый двор, попасть на работу и тем же путем вернуться назад. Тогда мы будет чувствовать себя в хороших условиях.

- От того, какие эмоции испытывает человек. Проходя этот отрезок, у него складывается отношение к власти.

- Складывается и настроение, с которым человек идет на работу.

- Тема ДУКов отдельная. Понятно, что этот вопрос, как и уборка мусора, время от времени в ручном режиме властью корректируется. Жители и ДУК заключили договор и должны сами разбираться. Тем не менее, ответственность власти очевидна. Впереди зима и снег. До зимы же надо прибраться во дворах. Программа на уровне главы региона уже не раз разбиралась. На сегодняшний день все ДУКи, работающие в Нижнем Новгороде, в какой степени готовности к тому, чтобы пройти осень и выйти в зиму?

- Это показывает и покажет пуск тепла. Когда я говорю о том, что для пуска тепла в Нижнем Новгороде нужно 10 – 14 дней – это как раз говорит о том, сколько людей работает в ДУКах, сколько сантехников, которые регулируют стояки. Вы уже убедились в том, что не хватает дворников, по нормативам видим одно количество, на деле же совсем другая ситуация. Так же будет и зимой, когда нужно будет убирать снег.

Проблема большая, но нужно не забывать, что ДУК – коммерческая организация, которая пришла зарабатывать. Вопрос с нашей стороны жесткий, зарабатывать можно 5 - 10 рублей, но не 100. Мы должны корректировать эти вещи. На сегодня у государства нет превентивных мер контроля. Я предполагаю, что глас народа будет таким, что все вернуться должно в муниципальную собственность, и той конфеты которую пообещали несколько лет назад пока мы не получили, а пожинаем плоды. Надеюсь, что когда-то мы получим нормальные муниципальные предприятия, которые работали в этой сфере до этого. И это проблема федеральная. Если бы было больше мелких компаний, и была бы конкуренция, тогда было бы хорошо.

У всех ветвей власти эта задача №1, а этого не должно быть. Если это задача №1 значит, у нас жители чувствуют дискомфорт, получается, что и мы недорабатываем.