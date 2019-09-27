Залог успешного развитие региона – взаимодействие образования, науки и промышленности, - Сергей Дмитриев Политика

Залог успешного развитие региона – взаимодействие образования, науки и промышленности. Об этом заявил ректор НГТУ имени Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев, говоря о результатах деятельности Глеба Никитина за два года в должности губернатора Нижегородской области.

Как отметил собеседник агентства, Нижегородская область вошла в число пяти регионов страны, где открываются Научно-образовательные центры мирового уровня. "И в этом безусловная заслуга губернатора Глеба Никитина. Наш университет будет играть в работе НОЦ важную роль, так как тесно связан с промышленностью. У нас есть лаборатории мирового уровня. Только с предприятиями ГК "Росатом" и ОКБМ им. И.И. Африкантова у нас заключены договора на сумму около 120 миллионов рублей, а всего с промышленными предприятиями региона заключены договора более чем на 400 миллионов рублей. То есть большой задел. Работа НОЦ позволит его развить", - добавил Сергей Дмитриев.

"Мы также готовы к открытию Национального института производительности на базе нашего университета. Уже обучили 1400 человек. В их числе студенты, представители областного Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Необходимо сформировать философию бережливого производства. Уже изданы учебники. Обучение - это лекционная часть и практика на базе фабрики процессов, которую поставил нам Росатом. Это лаборатория, где, в частности, можно на личном опыте убедиться, что одно и то же изделие можно собрать разными способами, и сделать вывод об оптимальном подходе", - подчеркнул ректор НГТУ имени Р.Е. Алексеева.

По его словам, сейчас идёт набор в группу, которая начнёт обучение уже в октябре. "Подчеркну, что это институт национального масштаба. Мы ждём представителей промышленных предприятий, администраций губернаторов со всей страны. Ведущая роль в создании столь масштабной структуры в Нижегородской области также принадлежит губернатору Глебу Никитину", - отметил собеседник агентства, при этом подчеркнув, что "за последние два года в Нижегородской области придано очень резкое ускорение взаимодействию образования, науки и промышленности, а это - залог успешного развития региона".