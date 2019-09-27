Сотрудники администрации Советского района начали заниматься гимнастикой на работе Спорт

Фото: администрация Советского района

Сотрудники администрации Советского района начали заниматься производственной гимнастикой. Занятия в районной администрации стартовали 1 октября 2019 года.

Ежедневно, в 11:00 и в 16:00, каждому сотруднику будет отводиться около пяти минут для выполнения ряда упражнений. Для этого им даже раздали буклеты. Кроме того, сотрудникам предложат воспользоваться обучающим видеороликом.

По словам главы района, занятия в течение дня необходимы для укрепления общего здоровья, предупреждения утомления и повышению работоспособности.

"Мне приятно, что все сотрудники администрации поддержали данную инициативу и включились в работу. Важно понимать, что производственная гимнастика – это не пережиток прошлого, а полезное занятие, которое должно стать привычкой для каждого из нас. Сейчас заниматься спортом не просто модно, это необходимо", - отметил глава администрации Советского района Владимир Исаев.