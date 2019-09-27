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Общество

Редкое растение обнаружено в Волжской пойме в Нижнем Новгороде

01 октября 2019 13:13  [95] Общество

Фото: Комитет защиты волжской поймы

Редкое растение - сальвиния плавающая - обнаружено в Сормовской пойме в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в комитете защиты Волжской поймы.

Его обнаружил биолог, сотрудник Ботанического сада ННГУ Илья Мининзон на озере Хальзовское. Он исследовал волжскую пойму на участках (35 и 100 га), переведенных в 2016 году из рекреационной зоны в зону застройки.

Растение занесено в Красную книгу Нижегородской области.

"В пойме встречается уникальный для города комплекс, состоящий из восстанавливающейся пойменной дубравы и одичалых, но успешно плодоносящих многолетних культурных растений", - отметил биолог.

В комитете добавили, что ранее на этих участках были зафиксированы места гнездования краснокнижных кулика-сороки и ястребиной славки.

Ранее комитет защиты Волжской поймы обратился в правительство Нижегородской области с просьбой вернуть территории статус рекреационной зоны. Также член рабочей группы, представитель комитета защиты Волжской поймы Мария Попова высказывала опасения, что застройка участка между дубравой и Волгой может стать губительной для Копосовской дубравы. Отметим, что окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

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